محافظ المنيا يوجه بعرض قرار تثبيت 8297 عامل مؤقت لاعتماده
وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لجنة الموارد البشرية بالمحافظة بسرعة عرض قرار التثبيت لـ8 ألاف و297 من العاملين المؤقتيتن بنطاق المحافظة "المرحلة الثانية" للاعتماد بأسرع وقت ممكن وإصدار قرار بتثبيتهم وفور الانتهاء من مراجعة محضر لجنة الموارد البشرية من التنظيم والإدارة.
وأكد القاضي أنه حرصا من محافظة المنيا على تقنين الأوضاع الوظيفية للعمالة المؤقتة بنطاق المحافظة، وفى إطار السياسة العامة للدولة لاستقرار الأوضاع الوظيفية للعمالة المؤقتة، فقد أنهت لجنة الموارد البشرية بالمحافظة من إعداد محضر اللجنة والذى يتضمن الموافقة على تثبيت عدد 8 ألاف و297 من العاملين المؤقتين بنطاق المحافظة (المرحلة الثانية) .