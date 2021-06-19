محافظ المنيا يوجه بعرض قرار تثبيت 8297 عامل مؤقت لاعتماده

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لجنة الموارد البشرية بالمحافظة بسرعة عرض قرار التثبيت لـ8 ألاف و297 من العاملين المؤقتيتن بنطاق المحافظة "المرحلة الثانية" للاعتماد بأسرع وقت ممكن وإصدار قرار بتثبيتهم وفور الانتهاء من مراجعة محضر لجنة الموارد البشرية من التنظيم والإدارة.

وأكد القاضي أنه حرصا من محافظة المنيا على تقنين الأوضاع الوظيفية للعمالة المؤقتة بنطاق المحافظة، وفى إطار السياسة العامة للدولة لاستقرار الأوضاع الوظيفية للعمالة المؤقتة، فقد أنهت لجنة الموارد البشرية بالمحافظة من إعداد محضر اللجنة والذى يتضمن الموافقة على تثبيت عدد 8 ألاف و297 من العاملين المؤقتين بنطاق المحافظة (المرحلة الثانية) .