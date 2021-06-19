السبت 19 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«رجال الأعمال» تثمن دور الصناديق العقارية فى جذب رؤوس الأموال

حسن حسين رئيس لجنة
حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات

أشاد حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، بجهود الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم القطاع العقاري وإطلاق المبادرات التحفزية والمشجعة للقطاع.

وأضاف «حسين» أن أهم تلك المبادرات كانت مبادرة التمويل العقاري بفائدة مخفضة لا تتعدى 3%، على تقسيط يصل إلى 30 سنة، مؤكدًا انها فرصة جيدة للغاية للشباب محدودي ومتوسطي الدخل لامتلاكهم شقة يستطيعون بدء حياتهم والاستقرار بها.

وأكد رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن للقطاع العقاري أهمية كبيرة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تشغيل عدد كبير من القطاعات مثل الصناعة وخاصة صناعة مواد البناء.

وثمن دور البنك المركزي المصري في بلورة تلك المبادرات وتحويل تلك الثورة التمويلية موضع التنفيذ، مؤكدًا قوة وصلابة القطاع المصرفي المصري على تحمل مثل تلك المبادرات القوية.

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