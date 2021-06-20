بالأسماء.. كلب يعقر 11 شخصًا من بينهم 7 أطفال فى نجع حمادى

أصيب 11 شخصًا بينهم 7 أطفال، مساء اليوم السبت، بسبب عقر كلب ضال لهم في مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة، عقب تحويلهم لمستشفى نجع حمادي العام.

وتنشر الدستور، أسماء المصابين في 3 قرى بقنا، والذين بلغوا 11 مصابا بينهم 7 أطفال.

وجاءت أسماء المصابين هم: محمد عبدالستار جبريل، 33 عامًا، وشقيقه حسن عبدالستار جبريل، 22 عامًا، وأحمد حماده محمد سليمان، 13 عامًا، محمد مرتضى محمد، 9 أعوام، ولارين عاطف عبدالفتاح، 4 أعوام، ومحمود ناصر كمال، 25 عامًا، وكريم عاطف صديق، 12 عامًا، ومحمود الضبع أحمد، 9 أعوام، ومحمد عشري مصطفى، 12 عامًا، وعبدالمعطي زكير دردير، 52 عامًا، وكمال مدني صادق، 8 أعوام.

وكان اللواء محمد أبو المجد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد إصابة 11 شخصًا بينهم 7 أطفال، بقرى الكلح الغربي، وعزبة عمارة والهيشة بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، بجروح بسبب عقر كلب ضال لهم.

تم تحويل المصابين لمستشفى نجع حمادي العام لتلقي العلاج اللازم داخل المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة.

وفي سياق متصل، قال مصدر داخل الوحدة المحلية لمركز مدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا، ان الوحدة المحلية تلقت بلاغا من المواطنين بشان كلب ضال عقر 11 شخصا في قري بنجع حمادي، وبدأت التنسيق مع ادارة الطب البيطري بشمال قنا من أجل القضاء على الكلاب الضالة التي عقرت المواطنين والاطفال في القري المذكورة عقب تلقي البلاغات من المواطنين بمركز نجع حمادي.