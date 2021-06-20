تعرف على شروط السعودية لحج الفتيات

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، السبت، عن فتح باب التقدم لأداء الفريضة بعد العام الأول من انتشار فيروس كورونا، وكشفت الوزارة عن "شروط المَحرَم" لموسم الحج لعام 2021- 2022، لأداء مناسك الحج لهذا العام، حيث وضعت عددًا من الشروط لقبول الدخول إلى مكة المكرمة لأداء الفريضة.

ويرصد "الدستور" أبرز الشروط التي وضعتها المملكة العربية السعودية لوجود الَمحرَم، للراغبات في الحج ممن بادرن بالتسجيل في المسار الإلكتروني لأداء المناسك لهذا العام، بحسب ما نشرت صحيفة “عكاظ”، والتي جاءت على النحو التالي:

- لا يمكن إضافة الخال أو العم كمَحرَم نهائيًا.

- لا يتاح إضافة مَحرَم سوى المحارم في الخيارات المعروضة (أب، أخ، زوج، ابن)".

- يجب ربط بياناتهم مع مقدمة الطلب وكافة التفاصيل والمعلومات عن الموضوع اسمه في البيان المُقدم.

- يجب أن يكون هذا المَحرَم مسجلا في البوابة الإلكترونية للراغبين بالحج حتى يتمكن من الالتحاق بالفتاة التي ترغب في الحج.

- التسجيل متاح لجميع المقيمين والمواطنين ممن لم يقوموا بالحج آخر 5 سنوات.

- ستكون الأولوية لمن يتاح لهم الحج هو لمن لم يسبق لهم الحج من قبل.

- يمكن للفتاة التي ترغب في الحج لها الإضافة وتعديل بيانات المَحرَم ابتداء من 14 ذو القعدة عند ظهور نتائج المقبولين في الحج.

جدير بالذكر أن وزارة الحج والعمرة للمملكة العربية السعودية، أعلنت عن: "تسجيل رغبة الحج تتم فرديا، ولا يمكن تسجيل أكثر من شخص أو إضافة مرافقين في نفس طلب التسجيل، فيما يمكن إضافة المرافقين الذين أتموا التسجيل بنجاح في المرحلة الثانية عند اختيار باقة الخدمات"، منوهة بأن الباقة "فردية" ولا يمكن لشخصين أو أكثر التسجيل في نفس الباقة".