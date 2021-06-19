السبت 19 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يوجه بتوفير وسائل مواصلات بديلة لنقل مراقبي الامتحانات

محافظ أسوان
محافظ أسوان

عقب شكوى أهالي الطلاب والطالبات للواء أشرف عطية محافظ أسوان من تأخر وصول المراقبين للجان امتحانات الدبلومات الفنية التي انطلقت صباح اليوم، بسبب حدوث عطل مفاجئ في القطار الذي كان يقل المراقبين للجان مراكز ومدن دراو وكوم أمبو ونصر النوبة وأدفو، أعطى توجيهاته للدكتور خالد القبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع نقابة المعلمين لتوفير سيارات ميني باص كوسيلة نقل بديلة لقطار السكك الحديدية لتأمين نقل المراقبين للجان الامتحانية قبل بدء الأمتحانات بوقت كافي لضمان سير الامتحانات.
من جانبه، أوضح الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان فقد تم التنسيق مع النقابة لنقل المعلمين المشاركين في أعمال المراقبة من الغد وبناءاً على رغباتهم وبأجر رمزي على أن يقوموا بالإخطار المسبق للمديرية لتحديد الأحتياجات من السيارات وخطوط سيرها.

 

قطار أسوان معلمين سيارات محافظ أسوان وكيل وزارة التربية والتعليم السكك الحديدية

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