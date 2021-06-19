البعثة الأممية تعلن تفاصيل انعقاد ملتقى الحوار السياسى الليبى فى سويسرا

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، عن عقد اجتماع مباشر لملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا في الـ28 من يونيو الجاري وحتى الأول من يوليو المقبل.

وأوضحت البعثة الأممية إلى ليبيا في بيان عبر موقعها الإلكتروني أن هذا الاجتماع يعتبر فرصة لأعضاء الملتقى لوضع مقترحات من شأنها تيسير إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، ولا سيما فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات، معربة عن امتنانها لحكومة سويسرا على كرم استضافتها هذا اللقاء.

وقالت البعثة الأممية إنه قبيل اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي، سوف تعقد البعثة اجتماعاً للجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى في الفترة من 24 إلى 26 يونيو الجاري في تونس في لقاء تحضيري للمساعدة في تيسير مناقشات الجلسة العامة للملتقى من خلال إعداد آليات عملية من شأنها الدفع بالمناقشات قدماً وبناء التوافق بما في ذلك عملية صنع القرار.

وجدد المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش دعوته لجميع الأطراف المعنية، بمن فيهم أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، للاستجابة لتطلعات الشعب الليبي والعمل على الإسراع باستكمال القاعدة الدستورية والإطار القانوني اللازمين للانتخابات.

كما جدد المبعوث الخاص تأكيد التزام الأمم المتحدة بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وكما ورد في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2570 (2021).

كوبيش يحشد لمؤتمر برلين الثاني

وفي إطار التحضير لمؤتمر برلين، واصل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، مؤخرا اتصالاته مع الأطراف الفاعلة على الصعيدين الوطني والدولي لحشد المزيد من الدعم للعملية السياسية متعددة المسارات التي تيسرها الأمم المتحدة ويقودها الليبيون، مشدداً على أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة في 24 ديسمبر 2021 والبدء بانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

وعلى الصعيد الوطني، أجرى المبعوث الخاص عددا من المكالمات الهاتفية مع العديد من الأطراف الليبية، بمن فيهم رئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، وقائد القوات المسلحة العربية الليبية، اللواء خليفة حفتر.