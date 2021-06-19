تشريح جثة موظف سقط من الرابع هربًا من زوج عشيقته فى المعصرة

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم السبت، بتشريح جثة موظف سقط من الطابق الرابع، وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان لقي موظف مصرعه، اليوم السبت، إثر سقوطه من الطابق الرابع، أثناء محاولته الهروب من زوج عشيقته بمنطقة حدائق حلوان، التابعة لدائرة قسم شرطة المعصرة.

تلقى العميد مجدي خلف، مأمور قسم شرطة المعصرة، بلاغًا من الأهالي بمنطقة حدائق حلوان، مفاده سقوط شخص من الطابق الرابع، وبالانتقال والفحص عثر على جثة "م.أ".

وبعمل التحريات تبين أن الضحية كان على علاقة جنسية مع سيدة مقيمة بالطابق الرابع ورجع زوجها من العمل بسبب شعوره بحالة إعياء، فاستشعر العشيق تواجده وحاول القفز أعلى غرفة التكييف فلم تتحمله وسقطت به.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

الإجراءات الأمنية عند العثور على جثة مجهولة

هناك عدة إجراءات تتبعها الأجهزة الأمنية عندما يتم العثور على جثث مجهولة الهوية أهمها:

- في حالة العثور على جثة مجهولة بيتم التحفظ عليها من قبل رجال الأمن.

- محاولة التوصل لأهليتها من خلال استجواب أهل المنطقة التي تم العثور فيها على الجثة في التعرف عليه وتحديد شخصيته.

- تفتيش الجثة لمحاولة العثور على أي إثبات شخصية توضح هوايتها، وفي حالة عدم وجود أي بيانات بيتم فحص بلاغات التغيب.

- إبلاغ النيابة المختصة التي تصرح بتشريح جثة للوقوف على ملابسات الحادث.

- إجراء تحليل الحمض النووي (DNA) وأخذ عينات من الجثة.

- بعد انتهاء الإجراءات يتم وضع الجثة لفترة معينة من الزمن لحين التعرف عليها.

- خلال تلك الفترة إذا لم يتم التوصل إلى أهل المتوفى أو القتيل في الحادثة، يتم دفنه في مقابر الصدقة، ويتم تحديد المقبرة التي دفن فيها.