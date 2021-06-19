عرض أفلام التحريك المشاركة فى «الإسماعيلية السينمائى» بمكتبة مصر

عرض اليوم ضمن فعاليات الدورة الـ٢٢ لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة مجموعة من أفلام التحريك ببرنامج الرسوم المتحركة للمعهد الوطني للسينما بالمجر بمكتبة مصر العامة بالإسماعيلية.



حيث تم عرض كل من فيلم "هوبارت -قصة في الغيوم" والذي تدور أحداثه حول ولد صغير، وخنزير طائر، وصياد يطيرون عبر عالم غامض في الغيوم. وأحداث غير متوقعة.

وفيلم "نسخة جديدة" وقصتة مبنية على حياة كاملة لإنسان في مكان مغلق مكثفة في بضعة دقائق، نرى خلالها حياة البطل من البداية إلى النهاية. و فيلم" اعواد الكبريت" و يتحدث عن طفل وحيد، يلعب بأعواد الكبريت الملونة ويتحدث عن أحلامه وآماله ومخاوفه. تجعل أعواد الكبريت من رؤيته شيئاً حقيقياً.

وفيلم "حذني من فضلك" و فيلم "جزيرة البركان" و تدور أحداثه حولأنثى نمر صغيرة تعيش في جزيرة في قلب المحيط. تصبح أكثر رعباً حينما يلاحظ أنوثتها نمر ذكر أكبر منها.

وفيلم "العشاء الاخير" و يهدف المخرج من وراء إنتاج عرض متحرك للوحة "العشاء الأخير" لليوناردو دافنشي، إثارة المشاعر تجاه هذه التحفة الفنية الفريدة.

يذكر أن المعهد الوطني للسينما يلتزم بصفته الجهة المسئولة عن إدارة صناعة السينما المجرية، بصناعة أفلام عالية الجودة وناجحة.

ويهدف المعهد إلى صناعة أفلام من الميزانية المتاحة من الميزانية المركزية، حيث يوفر تجربة خاصة ممتعة للمشاهدين، ويساهم في نشر الثقافة السينمائية المجرية.

من خلال نظامه التطبيقي، يقوم المعهد بتوفير عمليات التطوير، وما قبل الإنتاج، والإنتاج، ودعم توزيع الأفلام في السينما والتلفزيون، وكذلك البث عبر الإنترنت.

وأطلقت وزيرة الثقافة يوم الأربعاء الماضي الدكتورة إيناس عبد الدايم شارة انطلاق فاعليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة وذلك بحضور كل من رئيس المهرجان عصام زكريا ورئيس المركز القومي للسينما محمد الباسوسي ومحافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة، والفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.



كما يحضر حفل الافتتاح كل من الفنان أحمد بدير والإعلامية بوسي شلبي وخالد جلال رئيس الرقابة والمصنفات الفنية وعدد كبير من النقاد والشخصيات العامة.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما سنويًا بمحافظة الإسماعيلية، ويقام هذا العام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا وجميع المشاركين بالمهرجان.

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