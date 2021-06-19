السيطرة على حريق شقة سكنية فى إمبابة

نجحت قوات الحماية المدنية فى السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بسبب ماس كهربائي في إمبابة.

ورد بلاغ لضباط الحماية المدنية بنشوب حريق في شقة سكنيه بمنطقة إمبابة، على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتبين نشوب حريق في شقة سكنيه الطابق الرابع.

وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات، وتبين من التحريات الأولية أن ماسا كهربائيا سبب الحريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

ـ نصائح لتفادي نشوب الحرائق

ويكون معدل انتشار الحرائق أكبر في درجات الحرارة المرتفعة الممثلة في فصول الصيف أكثر منها في فصول الشتاء، نظرا لأن الحرارة تساعد على الاشتعال، فكلما زادت الحرارة زادت معها مؤشرات احتمالات زيادة وحدوث الحرائق، مشيرا إلى أن هناك ما يطلق عليه الوقاية من الحريق، وأن أولى خطوات الوقاية من الحريق هى التأكيد على وصلات الكهرباء، بحيث تكون معزولة بشكل جيد، والتأكيد على عدم حدوث شرارة في أي مكان في المنزل، ووجود طفاية حريق مناسبة للمكان وأن يتعلم المواطن كيفية استخدامها.

وقال اللواء ممدوح عبدالقادر، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق، إن كثرة الحرائق في بداية الصيف ترجع إلى عدة أسباب، منها أجهزة التكييف التي يتعود المواطنون على استخدامها بكثرة في ذلك التوقيت من العام، حيث يستخدمونها مباشرة بعد إغلاقها طوال فترة الشتاء دون عمل أي صيانة لها، فمن الممكن أن يؤثر ذلك على التوصيلات الكهربائية، وهو سبب معتاد يحدث نتيجة له العديد من الحرائق، على حد قوله.

- أهم مسببات الحرائق

- تعتبر حوادث المطبخ أكثر أنواع الحريق شيوعا، فهو يمثل المصدر الرئيسي للحرائق المنزلية التي غالبا ما تنشأ بسبب الإهمال البشري.

- التدخين يعتبر المسبب الثاني لحوادث الحريق بالمنزل، حيث إن إطفاءها في سلة المهملات بدلًا من المكان المخصص من أهم مسببات الحرائق.

- الماس الكهربائي يعتبر أحد أهم الأسباب في نشوب الحرائق في المباني والبيوت والمنشآت التجارية، والذي قد ينجم عن ارتفاع درجة الحرارة الناتجة من حرارة الجو أو الحرارة الناتجة عن المعدات الكهربائية، أو حصول تماس كهربائي في عملية توزيع الكهرباء في الدائرة الكهربائية في المباني.