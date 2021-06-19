السبت 19 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة»: تشكيل لجان فنية لبحث وعلاج مشاكل المزارعين في 5 محافظات

علاء عزوز وفريق وزارة
علاء عزوز وفريق وزارة الزراعة

واصل قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، ممثلا في الإدارة المركزية للبساتين، والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، زياراته ولجانه المكثفة بالمحافظات المختلفة، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتواصل المباشر مع المزارعين في الحقول لتوصيل المعلومة الإرشادية لهم.

وأعلن الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، نشاط مكثف للقطاع ممثلا في الادارتين المركزيتين للبساتين والارشاد الزراعي، شملت المرور على ٥ محافظات: المنوفية، الشرقية، الغربية، الدقهلية، والوادي الجديد.

وأكد رئيس قطاع الارشاد الزراعي، أنه يتم تكثيف المرور على المحافظات المختلفة، من خلال لجان مشكلة من الإدارات المختلفة التابعة للقطاع ، للتواصل المباشر مع المزارعين في الحقول، وعقد الندوات الإرشادية والتوعوية، والتوسع في نشر التوصيات الزراعية، ودعم المزارعين بالمعلومات لاتباع الممارسات الزراعية السليمة والحديثة والجيدة، فضلا عن التعرف على المشاكل التي تواجههم، والعمل على حلها في حينه، بما يساهم في زيادة إنتاجيتهم من المحاصيل المختلفة، وبالتالي زيادة دخولهم، فضلا عن تحقيق التنمية الزراعية الشاملة.

ومن جانبه، قال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، إنه تم من خلال لجان الإدارة، المرور على الزراعات في محافظات: المنوفية، الشرقية، الغربية، الدقهلية، لافتا إلى أنه تم بالتنسيق مع المعاهد البحثية المتخصصة للنهوض بمحصول الموز، حيث تم المرور على زراعات الموز بمركز منوف بمحافظة  المنوفية، ومركز زفتى بمحافظة الغربية، للتأكيد على أهمية استخدام الطرق العلمية الحديثة واستخدام أسلوب الرى المطور لمحصول الموز، والتحول لنظم الري الحديث، فضلا عن الاطمئنان على حالة المحصول، في إطار مشروع مقاومة مرض تورد القمة والتبرقش فى الموز.

وأوضح أنه تم توصية المزارعين بضرورة الاهتمام بالرى وعدم الإسراف فى المياه فضلا عن التوجيه بالمقنن السمادى الموصى به، والفحص الدورى للنباتات وإزالة النباتات المصابة بالتورد، كذلك الرش الدورى لمكافحة الحشرات الثاقبة الماصه بإحدى المبيدات الموصى بها.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للبساتين، إلى أنه تم أيضا تفقد نموذج للصوب الزراعية بنظام الأكوا بونيك بناحية أبوحماد بمحافظة الشرقية، والتي يتم تنفيذها تحت إشراف الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، في إطار نشر النظم  الحديثة في الزراعة.

ولفت إلى أنه تم المرور أيضا على زراعات الصوب لانتاج الشتلات والخضر بالحقول المكشوفة بمحافظة الغربية حيث تم توعية المزارعين باحدث التقنيات الحديثة ونشر الوعى بأهمية الزراعة بالتقنيات المتقدمة مستخدمين الأساليب الحديثة في الرى والتسميد، قائلا إنه تم أيضا المرور على الصوب والمحاصيل البستانية، بجمعية العدالة بالمراقبة العامة للتعاونيات بالدقهلية، لمعاينة شكوى أحد المواطنين، مزارع لـ ٥٠ صوبة منزرعة فلفل، تم فحصها جميعا وإعطاء التوصيات الفنية للمزارع.

الزراعة لجان فنية لبحث وعلاج مشاكل المزارعين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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