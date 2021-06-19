كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا تتبنى متحدي الإعاقة رياضياً

كشف الأستاذ الدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية جامعة طنطا أن الكلية فتحت أبوابها لمتحدي الإعاقة بصالة اللياقة البدنية وحمام السباحة وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال مديريه التضامن الاجتماعى بالغربية حيث يتم استقبال أعضاء نادي الرجاء لذوي الاحتياجات الخاصة يومين أسبوعيا يتم خلالها تدريبهم بصالة اللياقة البدنية وحمام السباحة بواسطة عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المتخصصين في ذلك المجال، وذلك فى اطار تفعيل دور الكلية المجتمعي والخدمي.



من جانبه أكد الدكتور علاء حلويش عميد كلية تربية رياضية أن ذلك يأتي في إطار توجهات الدولة برعاية الفئات الخاصة وخطة الجامعة برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة بتوسيع نطاق الخدمات المجتمعية للجامعة لتشمل كل فئات المجتمع مشيداً بالدور الحيوي الذي يلعبه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة في تقديم خدمات عديدة لأبناء محافظة الغربية في كافة المجالات، موجهاً الشكر للدكتورة هالة عمر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على التطوير وتنفيذ فعاليات تخدم المجتمع المحيط والاستفادة من الخبرات والكفاءات الموجودة بالكلية.



يذكر أن إدارة كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا ومركز الخدمة العامة بكلية التربيه اعلنا عن فتح باب الحجز بصالة اللياقة البدنية (الجيم)، الصالة مجهزة بأحدث التجهيزات الرياضية وبأسعار مخفضة. وفترات التدريب من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 مساء والفترة التدريبية ساعتين، وقسمت ايام التدريب للسيدات والرجال كالتالي:



للسيدات: (السبت – الاثنين – الاربعاء) وللرجال: (الأحد – الثلاثاء – الخميس) .



كما يتيح المركز التدريب لذوي الاحتياجات الخاصة مرتين أسبوعياً مجانا، للحجز والاستعلام وتحديد المواعيد مقر مركز الخدمة العامة بكلية التربية الرياضية.