شيرين المنزلاوي: «أتمنى تدعولي ربنا يكمل شفايا على خير»

حالة من السعادة عادت من جديد لتسيطر على عائلة «آل زاهد» بعد عودة شيرين المنزلاوي، والدة الفنانة هنا الزاهد والفنانة فرح الزاهد بعد العمليات الجراحية التي أجرتها مؤخرًا لاستئصال الورم السرطاني الخبيث، يوم السبت الماضي، في أحد مستشفيات القاهرة الكبرى.

منذ أيام قليلة مضت خرجت شيرين المنزلاوي، والدة الفنانة هنا الزاهد من المستشفى بعد تعافيها من آثار العملية الجراحية التي أجرتها لاستئصال الورم الخبيث، معربةً عن بالغ سعادتها بعد نجاح العملية الجراحية في استئصال الورم السرطاني "سرطان الثدي" الذي أصابها للمرة الثانية لعام 2020 بعد الأخيرة التي وقعت فيها عام 2018.

وقالت «المنزلاوي» في تصريحات لـ«الدستور»: «الصحة نعمة محدش حاسس بيها، لك كل الحمد والشكر يالله على نعمة الشفاء وكملها يارب علي خير، بشكر كل الناس اللي تعرفني ومتعرفنيش ودعتلي بالشفاء، ربنا كرمني بدعاء الناس»، مشيرة إلى أنها وجدت العديد من الفنانين والجمهور يتابعون حالتها الصحية، ويطمئنون عليها.

واختتمت: «ادعولي ربنا يكمل شفايا على خير ولكم مني كل الحب والاحترام وربنا يجعل لكم الخير كله، والله فعلاً مش عارفة أقول إيه ولا أشكر الناس دي إزاي، ربنا يحفظ الجميع».