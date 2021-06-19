السبت 19 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

شيرين المنزلاوي: «أتمنى تدعولي ربنا يكمل شفايا على خير»

هنا الزاهد ووالدتها
هنا الزاهد ووالدتها

حالة من السعادة عادت من جديد لتسيطر على عائلة «آل زاهد» بعد عودة شيرين المنزلاوي، والدة الفنانة هنا الزاهد والفنانة فرح الزاهد بعد العمليات الجراحية التي أجرتها مؤخرًا لاستئصال الورم السرطاني الخبيث، يوم السبت الماضي، في أحد مستشفيات القاهرة الكبرى.
منذ أيام قليلة مضت خرجت شيرين المنزلاوي، والدة الفنانة هنا الزاهد من المستشفى بعد تعافيها من آثار العملية الجراحية التي أجرتها لاستئصال الورم الخبيث، معربةً عن بالغ سعادتها بعد نجاح العملية الجراحية في استئصال الورم السرطاني "سرطان الثدي" الذي أصابها للمرة الثانية لعام 2020 بعد الأخيرة التي وقعت فيها عام 2018.
وقالت «المنزلاوي» في تصريحات لـ«الدستور»: «الصحة نعمة محدش حاسس بيها، لك كل الحمد والشكر يالله على نعمة الشفاء وكملها يارب علي خير، بشكر كل الناس اللي تعرفني ومتعرفنيش ودعتلي بالشفاء، ربنا كرمني بدعاء الناس»، مشيرة إلى أنها وجدت العديد من الفنانين والجمهور يتابعون حالتها الصحية، ويطمئنون عليها.

واختتمت: «ادعولي ربنا يكمل شفايا على خير ولكم مني كل الحب والاحترام وربنا يجعل لكم الخير كله، والله فعلاً مش عارفة أقول إيه ولا أشكر الناس دي إزاي، ربنا يحفظ الجميع». 

هنا الزاهد الزاهد فنانة ورم السرطان

رئيس التحرير

وائل لطفي

واجب مصر

الأكثر قراءة

«العاشرة تقترب».. الأهلى يهزم الترجى في رادس مجددا

نتائج الطلاب بالرقم القومى 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات برابط مباشر

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الشرقية

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 القليوبية

الباز يدعو إلى إصدار تشريع بمنع غير المتخصصين من الإفتاء والخطابة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بينيت.. «فخ 67» وفخاخ نتنياهو

عبدالوهاب داود

تسييس «قطة الأوبرا»

مؤمن المحمدي

الكواليتى والمردود

بسنت حسن

أنت تستطيع

د.كريمة الحفناوى

قمة مجموعة السبع الصناعية

محمد عبدالعزيز

اكفروا بشيوخكم وتمسكوا بدينكم

أسامة الأزهري

جريمة الإخوان فى حق داعية عظيم

ثروت الخرباوي

رجائى عطية وحكاياته بين الحقيقة والخيال

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

نزاع بين بينيت ونتانياهو حول المنزل الرسمي

حالات اختناق جراء مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى جنين

سارة شريف يكتب: معارك بينيت