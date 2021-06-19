«سعفان»: الدفع بالعمالة المصرية في ليبيا سيحد من معدل البطالة

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الدفع بالعمالة المصرية خلال الفترة المقبلة للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا سيحد من معدل البطالة في مصر، والتي وصل لـ7.4% خلال الربع الأول من العام الجاري 2021، وفقا لآخر إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال الوزير، إن المباحثات بين وزارتي القوى العاملة المصرية، والعمل الليبية، مستمرة منذ فترة، موضحا أنه تم عقد جلسة مباحثات بين كبار مسؤولي الوزارتين، بديوان عام الوزارة في القاهرة، قبل زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الأخيرة لدولة ليبيا، حيث تم فيها بحث التعاون المشترك في إطار قرار المجلس الرئاسي الليبي بالتعاون بين الجانبين.

وأشار الوزير، إلى أن تلك المباحثات نتج عنها قرارات بالاستمرار في تفعيل مذكرة التعاون الموقعة بين البلدين عام 2013، وتشكيل لجنة فنية تختص بالأمور الفنية الخاصة بأعمال الربط الإلكتروني بين مراكز المعلومات بالوزارتين، وكذا تشكيل لجنة عليا من شأنها المتابعة والإشراف على جميع الأعمال، وإعداد التقارير الخاصة بها، فضلا عن تنظيم زيارات لمركز المعلومات في الوزارتين من قبل فريق فني يتم اختياره من الخبراء الفنيين، ثم التوصل لمذكرة تفاهم حول الأوضاع الفنية وتبادل المعلومات وتسمية الفريق المشكل من الطرفين.

ويأتي ذلك في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم المشروعات التنموية التي تخطط حكومة الوحدة الوطنية لتنفيذها في كل بقاع ليبيا، موجها بتسخير الإمكانات المصرية وتقديم أوجه المساعدات الممكنة لدعم الأشقاء الليبيين في جميع المجالات، وزيادة فرص التعاون المتاحة بين البلدين الشقيقين، بما يساعد على تحسين ‏الأوضاع الاقتصادية وتحقيق الأمن والاستقرار، ويدعم تنفيذ خارطة الطريق المتوافق عليها وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل.

وجاءت الزيارة الأخيرة لليبيا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على رأس وفد وزاري رفيع المستوى ضم وزراء، الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والقوى العاملة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعاون الدولي، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعدداً من ممثلي الجهات المعنية، والمستثمرين، لبحث مختلف الملفات والموضوعات مع الجانب الليبي من جانب الوفد الوزاري، بما فيها التوافق حول إعادة فتح البعثات الدبلوماسية المصرية في ليبيا في كلٍ من طرابلس وبني غازي في أقرب وقت.

بالإضافة إلى طلب رئيس الحكومة الليبية من مصر بدعم ليبيا من خلال اتخاذ الإجراءات العاجلة لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا، وكذا تيسير حركة التنقل بين البلدين، حيث تم التوافق في هذا الصدد على سرعة وضع الضوابط والأطر الخاصة لتنظيم وضع العمالة المصرية والمجالات ذات الأولوية للعمل بها، بالإضافة إلى الاستعانة بالشركات المصرية، خاصةً في قطاعات الكهرباء والبنية التحتية والإسكان والمواصلات، وذلك لتنفيذ المشروعات المختلفة المقرر طرحها خلال الفترة القادمة في ليبيا.