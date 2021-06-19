أحمد زيدان: «تنسيقية الأحزاب» تجربة ملهمة للشباب

أكد أحمد زيدان وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيقية تجربة ملهمة للشباب المصري سواء المنتمى لحزب سياسى أو من الشباب السياسيين، مضيفا أنها أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك بأنها تضم كوادر وطنية تعمل تحت شعار سياسة بمفهوم جديد.

وأضاف «زيدان» أن التنسيقية أصبحت أيقونة التغيير فى المشهد السياسى المصري بتواجدها داخل مؤسسات الدولة التشريعية منها وهما مجلس النواب ومجلس الشيوخ وكذلك داخل السلطة التنفيذية من خلال تقلد كوادرها مناصب نواب للمحافظين، متابعا :"وتعد تجربتى مع التنسيقية إيجابية للغاية منذ برلمان 2015، حيث تقدمت التنسيقية بوثيقة لقانون مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر الانتخابية، وقد أثنى نواب البرلمان ورئيس مجلس النواب السابق على الحوار المجتمعى الذى قامت به التنسيقية مع ما يقرب من 26 حزبًا سياسيًا".

وأشار وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن الهدف الرئيسى لمظلة عمل التنسيقية هى المصلحة الوطنية للبلاد وخدمة المواطن المصرى فى كل الملفات فى ظل دعم القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسى لمفهوم تمكين الشباب والمرأة على أرض الواقع.

3 سنين تنسيقية

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أطلقت فيلمًا وثائقيًا تحت عنوان "3 سنوات من الحلم" يرصد مشوار تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من التأسيس للتمكين، وكيف استطاعت التنسيقية أن تصبح رقما في معادلة صنع القرار في مصر، وكيف يتم إدارة العمل داخلها رغم تنوع التيارات السياسية، وكيف يتم الاستفادة من التنوع لمصلحة الوطن.

ونشرت الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أغنية تحت عنوان: "كيان جديد"، بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب، وجاءت كلمات الأغنية: "احنا كيان مفهوم جديد.. شباب قلوبها من حديد.. عشق بلدها دم ماشي في الوريد".

ونظَّمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونها السياسي، مساء السبت الماضي، بعنوان: "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. ثلاثة أعوام من البناء"، وتتضمن مناقشات الصالون الذى يديره الإعلامي أحمد عبدالصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مراحل تطور التنسيقية من الفكرة إلى التمكين، وتنمية الحياة السياسية والحزبية، وعلاقة الأحزاب.