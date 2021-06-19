أرض الجمهورية الجديدة.. ماذا يحدث فى العاصمة الإدارية الآن؟

تستعد أجهزة الدولة لبدء عملية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، بشكل رسمى، ويجرى، حاليًا، تجهيز احتفال ضخم يليق بحجم المشروع إيذانًا بإعلان «الجمهورية الثانية»، حسبما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك بعد ٥ سنوات من العمل المتواصل لتنفيذ المرحلة الأولى للمشروع، التى جرى خلالها إحياء ٤٠ ألف فدان من أصل نحو ١٩٠ ألف فدان «أكثر من ٧٠٠ كيلومتر مربع» إجمالى مساحة العاصمة الجديدة.

وللوقوف على آخر تطورات الأوضاع ورصد ما يجرى من أعمال واستعدادات الافتتاح المزمع إقامته خلال شهور قليلة، التقت «الدستور» المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

■ بداية.. كيف كان شعورك حينما توليت منصب رئيس جهاز العاصمة الجديدة؟

- توليت مناصب كثيرة قبل أن أصبح رئيس جهاز العاصمة الجديدة، وهناك فرق كبير بين كل المناصب التى توليتها وبين هذا المنصب، لأنى هنا أتحمل مسئولية تحقيق أحلام المصريين.

هذا المنصب شرف لى، وشرف لكل مصرى أن يشارك فى تنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع الضخم، ومنذ أن وطأت قدماى أرض المشروع شعرت بحجم المسئولية الملقاة على عاتقى وعلى عاتق كل من يعمل هنا، فجميع المصريين ينتظرون افتتاح عاصمتهم الجديدة ويؤمنون بأنها ستكون مدينة لا تقل عن أى عاصمة عالمية متقدمة، لذلك نعمل لمدة ٢٤ ساعة يوميًا ونواجه أى تحديات.

■ كيف شاركت وزارة الإسكان فى تحقيق هذا الإنجاز؟

- تنفذ وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عددًا كبيرًا من المشروعات على أرض العاصمة الإدارية الجديدة، على رأسها مشروعات المرافق على مستوى المدينة بالكامل، على مساحة ٤٠ ألف فدان، التى تمثل المرحلة الأولى من المشروع.

وتتولى «الإسكان» تنفيذ شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والرى وصرف مياه الأمطار، فضلًا عن المرافق الخاصة بالحريق، وشبكات الكهرباء ذات الجهد المتوسط والمنخفض، علاوة على شبكة الموزعات.

ومن ضمن المشروعات التى تنفذها «الإسكان» مشروعا الحى السكنى «R3» والحى السكنى «R5»، فضلًا عن منطقة الـ«CBD»، وهى منطقة الأعمال المركزية التى تعرف بمنطقة الأبراج، إضافة إلى مشروع منطقة الحدائق المركزية، الذى يعد أكبر تجمع حدائق على مستوى العالم.

■ كيف جرى التخطيط لتنفيذ البنية التحتية للعاصمة؟

- منذ صدور القرار الجمهورى بتشييد العاصمة، تتولى وزارة الإسكان تنفيذ بنية تحتية ذكية، تتيح التحكم فى جميع الشبكات، من خلال مبنى التحكم المركزى «COC»، إذ تتيح التحكم فى كل المحابس على سبيل المثال، وتسيطر بشكل كامل على سير العمل فى أى شبكة بالعاصمة، ما يتيح التعرف- مسبقًا- على أى مشكلة من الممكن أن تظهر مستقبلًا، وتحديد كيفية حلها لطواقم التشغيل والصيانة، ما يقلل وقت حل المشكلات والأعطال، وهذه المنظومة تطبق لأول مرة فى مصر.

واعتمدنا خلال تنفيذ الشبكات على نظام «الجرافيتى»، أى صناعة خطوط انحدار لشبكات الصرف الصحى وصرف الأمطار على سبيل المثال، وهذا سيمنع حدوث أى سيول، إذ يجرى تجميع مياه الأمطار وتخزينها للاستفادة منها فى عمليات الرى.

■ ما الإنجازات التى تحققت فى ملف تنفيذ المرافق؟

- يجرى حاليًا تنفيذ مرافق الحى الحكومى الأول والحى الحكومى الثانى، على مساحة ٥٥٠ فدانًا، وسيضم الحى الثانى المقرات والهيئات الحكومية المختلفة، كما يجرى تنفيذ مرافق لمنطقتى «R7 وR8» ولجميع الأحياء السكنية «R1 وR2 وR4 وR6»، فضلًا عن تنفيذ شبكات التغذية المتكاملة لـ«R3 وR5».

وأود أن أشير إلى أن هناك شبكة أنفاق ضخمة تحت العاصمة، تضم الكابلات الضرورية، مثل كابلات الضغط العالى، ويصل طول تلك الأنفاق إلى نحو ٢٥ كيلومترًا، وتربط بين محطات الكهرباء.

كما ننفذ مرافق لكل المحاور الرئيسية، مثل تنفيذ أعمال الجزر الوسطى والجزر الجانبية والمشايات، ومحور «بن زايد» الجنوبى ومحور «التسعين» الجنوبى ومحور طريق «٤» وطريق «٢»، ويتضمن ذلك تنفيذ أعمال الـ«لاند سكيب».

■ ما تطورات تنفيذ مشروع الحى السكنى «R3»؟

- يجرى تنفيذ الحى السكنى «R3» على مساحة ١٠٠٠ فدان، ويضم نحو ٢٤ ألف وحدة سكنية متعددة الاستخدامات، منها مبانٍ إدارية وتجارية وترفيهية وسكنية، وتجاوزت معدلات تنفيذ الحى نسبة ٩٠٪، ومتوقع الانتهاء منه بنسبة ١٠٠٪ فى ٣٠ سبتمبر المقبل، ونواصل تسليم وحدات الحاجزين فى هذا الحى، ونتوقع إقبالًا كبيرًا على الحجز عقب افتتاح المرحلة الأولى من المشروع.

ولا ننفذ مشروعات سكنية فقط، إذ طرحنا مجموعة من الأسواق التجارية خلال الفترة الماضية، آخرها كان منذ ٣ أسابيع، من خلال مزاد حقق نجاحًا كبيرًا، وبلغ سعر المتر فى الصيدليات ٢٢٠ ألف جنيه، وللمحلات العادية ١٦٠ ألف جنيه.

ومن عوامل الجذب فى هذا الحى أنه يقدم أنماطًا مختلفة للسكن بمساحات تبدأ من ٦٠ مترًا إلى ١٨٠ مترًا، وهناك فيلّات أيضًا ومناطق للاستخدام المتعدد «الإدارى والتجارى»، إضافة لوجود نقطة شرطة ونقطة حماية مدنية يجرى تنفيذهما حاليًا، ومجموعة من المدارس ودور العبادة و٢٠٠ حضانة، وبالتالى يلبى هذا الحى احتياجات كل الشرائح المجتمعية.

■ متى سيرى المصريون حى «R5» أو «جاردن سيتى الجديدة» مكتملًا؟

- الحى السكنى «R5» من الأحياء المميزة داخل المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وهو على مساحة تقدر بـ١٠٠٠ فدان أيضًا، ويضم نحو ٢٢ ألف وحدة سكنية بمساحات وأنماط مختلفة للتجارى والإدارى، وتشبه عماراته مبانى وسط البلد التاريخية، وأنجزنا نسبة ٩٨٪ من الأعمال الخرسانية، وننفذ حاليًا أعمال التشطيبات، سواء للواجهات أو التشطيب الداخلى، ونستهدف إنهاء الواجهات بنهاية العام الحالى، وبنهاية ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ سيكون التنفيذ قد انتهى بالكامل.

■ ما تطورات العمل بمنطقة الأعمال المركزية؟

- منطقة الأعمال المركزية «CBD» تمثل بالنسبة لنا أيقونة مشروعات العاصمة، وتضم ٢٠ برجًا يتوسطها البرج الأيقونى، أعلى برج فى إفريقيا بالكامل، ويضم ٨٤ طابقًا، وتضم هذه الأبراج وحدات سكنية وتجارية وإدارية وفندقية، لتحقق التكامل، وأعتبر ما يحدث فى هذا المنطقة إعجازًا من حق كل مصرى أن يفتخر به.

■ كيف يجرى التعاون مع الشركات الأجنبية فى تنفيذ الأبراج؟

- اشترطت وزارة الإسكان عند التعاقد مع شركة «سى سيك»، المنفذة لمنطقة الأبراج، أن تتولى الشركة تدريب العمال المصريين خلال التنفيذ، حتى تتمكن مصر من تنفيذ مثل هذه الأعمال بمفردها مستقبلًا.

ويعمل فى هذا المشروع نحو ١٠٠٠ عامل مصرى، من بينهم مهندسون وفنيون يجرى تدريبهم، وسننتهى من تنفيذ واجهات منطقة المال والأعمال بنهاية العام الجارى، بالتزامن مع الاحتفال بافتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الجديدة، وبنهاية أبريل ٢٠٢٢ سيكتمل الإنجاز.

■ كيف يستعد جهاز العاصمة للاحتفال بافتتاح المرحلة الأولى؟

- دورنا الأساسى هو الانتهاء من تنفيذ المشروعات فى المواعيد المحددة، بالتزامن مع الافتتاح الذى سيجرى فى الربع الأخير من العام الجارى، وهذا الدور يتطلب تنسيقًا كبيرًا لكى يجرى العمل فى كل المشروعات بالتوازى.

■ ما الأماكن التى تصلح كموقع لإقامة الحفل فى العاصمة؟

- كل شبر فى العاصمة الإدارية الجديدة يصلح كموقع لإقامة الحفل، لكن الجهاز ليس مسئولًا عن تنظيم الحفل، بل مسئوليته الأساسية هى الانتهاء من الحى السكنى بالكامل قبل الاحتفال، وكذلك الواجهات الخارجية لحى جاردن سيتى الجديدة، وانتهاء تنفيذ المرافق.

■ كيف يجرى العمل حاليًا فى الحى الحكومى؟

- ننفذ الطرق البازلتية فى منطقة الوزارات، التى ستكمل الشكل المعمارى الفريد لهذه المنطقة.

واخترنا البازلت لأنه يتمتع بدرجة تحمل عالية جدًا، وننفذ ما يقارب من ٢٥٠ ألف متر من الطرق، وسينتهى التنفيذ بالكامل خلال شهرين على الأكثر، وأود التأكيد على أننا انتهينا من تنفيذ الجزء الخاص بنا فى مرافق الحى الحكومى بالكامل.

وعلى جانب آخر، يجرى الانتهاء من تنفيذ مرافق منطقة البنوك، ونفذنا ٧٠٪ من مرافق منطقة البورصة، و٩٠٪ من مرافق المنطقة الاستثمارية، وكذلك مرافق الحى السكنى R7، وبلغت نسبة توصيل المرافق للحى السكنى R8 نسبة٤٠٪، وجرى الانتهاء من تنفيذ مرافق المحاور الحيوية.

■ ما تطورات العمل بالحدائق المركزية؟

- منطقة الحدائق المركزية على مساحة ٧٥٠ فدانًا حاليًا وستصل لـ١٠٠٠ فدان فى إحدى المراحل، وأجمل ما فى هذا المشروع أنه غير نمطى ورغم ذلك له علاقة وطيدة بالتراث المصرى، فهناك حديقة إسلامية وأخرى رومانية، وساحة للاحتفالات المفتوحة، وبحيرات جميلة، ونتوقع الانتهاء من الأعمال بنسبة نحو٥٠٪ بحلول الشهر الأخير من العام الجارى، وأعتبر هذه الحدائق من أيقونات العاصمة الجديدة.

■ كيف تتابع القيادات سير الأعمال فى العاصمة؟

- تتابع القيادات سير الأعمال بشكل مستمر، إذ يتابع العمل المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب وزير الإسكان لشئون المدن الجديدة، وكذلك جميع مساعدى الوزير، ونواب مجلسى النواب والشيوخ.

جميع المصريين يتابعون سير الأعمال، ولم يتعطل العمل رغم ظروف انتشار فيروس كورونا، وننسق مع وزارة الصحة لتطعيم العاملين بالعاصمة باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

■ هل سيجرى طرح وحدات سكنية هنا قريبًا؟

- نعم، أتوقع ذلك، وهناك شركة تسويق عقارى كبرى متعاقدة مع وزارة الإسكان، تتولى تسويق الوحدات وبيعها، دون ارتباط بمواعيد طرح محددة، ويمكن لكل من يرغب فى حجز وحدات سكنية أن يتواصل مع تلك الشركة.

■ كم يبلغ حجم الاستثمارات حاليًا بمشروع العاصمة الإدارية؟

- من الممكن أن يتجاوز ٢٥٠ مليار جنيه، وما جرى فعليًا على الأرض حاليًا يقارب الـ٧٠ مليار جنيه.