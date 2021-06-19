السبت 19 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بحضور رئيس الشركة وعضو البرلمان

«مياه قنا» تتسلم سيارات الكسح الجديدة

سيارات الكسح الجديدة
سيارات الكسح الجديدة

شهد المهندس رجب عرفة خليل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا استلام الدفعة الأولى من سيارات الكسح سعة 20 متر مكعب وذلك للمساهمة في الخدمات الشاقة من أعمال كسح الصرف الصحى والإنجاز في أنهاء الاعطال

 

وأضاف عرفه أن الشركة تواصل جهودها لتقديم خدمة مميزة للعملاء من خلال تطوير منظومة العمل بكافة أفرع الشركة مؤكداً جاهزية تلك السيارات للعمل للحفاظ على الجهود التي تبذلها الشركة في تطوير كافة المجالات مؤكدا أن الشركة تسعى دائماً لتوفير كافة السبل لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن القنائى.

 

حضر التسليم النائب محمد الجبلاوى عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الطاقة والذى أكد أن نواب مجلسى النواب والشيوخ بمحافظة قنا جميعهم يواصلون سعيهم لتحسين الخدمات المقدمة في كافة المجالات وأنهم شريك أساسى يساعد الشركة في تحقيق رسالتها في تقديم خدمات مميزة للمواطن القنائى الذي عانى مرارا من الإهمال في العهود السابقة والذى منحته الدولة في ظل القيادة السياسية الحكيمة أولى أهتماماتها لتوفير حياة كريمة .
 

وأوضح المهندس محمد على العيسوى مدير عام الإصلاح والصيانة، في بيان صحفي صادر عن العلاقات العامة بشركة مياه الشرب بقنا، أن الشركة تسلمت ثلاث سيارات كدفعة أولى من ثلاث دفعات لعمل تغطية متكاملة لأفرع الشركة من سيارات الكسح بتكلفة إجمالية بلغت ٨ ملايين و٤٠٠ الف جنية.

 

وأضاف أحمد فهمى رشاد مدير الحملات الميكانيكية أن الشركة بصدد تغطية شاملة لكافة أفرع الشركة بالمعدات التي تتناسب مع حجم المشروعات العملاقة بالمحافظة.

 

وتجدر الإشارة، إلي أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة قنا، قد أعلنت عن استقبال شكاوي أعطال المياه والصرف الصحي في جميع أنحاء مدن ومراكز المحافظة المختلفة، وذلك عبر الخط الساخن المخصص للشركة
 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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