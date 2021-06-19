السبت 19 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بسبب عقب سيجارة.. اندلاع حريق هائل في أرض زراعية في قنا

حريق
حريق

تسبب عقب سيجارة، مساء اليوم السبت، في نشوب نيران هائلة بنخيل ومخلفات بمركز قوص جنوبي محافظة قنا، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، بعد الدفع بسيارتين إطفاء.

وكان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقي إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد نشوب نيران هائلة في 15 نخلفة ومخلفات داخل قطعة أرض زراعية تبلغ مساحتها 7 قراريط بقرية نجع رفاعة التابعة لمركز قوص جنوبي المحافظة.

وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء للسيطرة على النيران، وتمكنت من من السيطرة عليها، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.

وكانت نيران هائلة، قد نشبت ظهر الخميس الماضي، في مزرعة جوافة بقرية حاجر دنفيق التابعة لمركز نقادة جنوبي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران.

وكان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد السيطرة علي حريق نشب في مزرعة جوافة بحاجر دنفيق في نقادة قبل امتداده للمساحات المجاورة.

على الفور، انتقلت قوات من الحماية المدينة تحت إشراف العقيد هاني الإتربي، مدير الحماية المدينة، وبرئاسة النقيب علي القاضي، حيث أسفر الحريق عن خسائر فى 15 قيراطا بعدد 40 شجرة، وتمت السيطرة علي المساحة المتبقية قبل امتداد النيران لها.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

وكان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا مفاده اندلاع حريق بحوش مساحة 100متر فاو بحري ، بمدينة دشنا.

وتبين من التحريات الاولية أن التلفيات انحصرت في نفوق عجل وإصابة آخر ولا توجد خسائر بالأرواح.

وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية تحت إشراف العقيد هاني الإتربي، مدير الحماية المدنية بمحافظة قنا، وتمام السيطرة، تحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيقات.

وفي سياق منفصل، اندلع حريق في ثلاثة أحواش بقرية النواهض بلاد المال التابعة لمدينة أبو تشت، شمال محافظة قنا.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا إخطارًا مفاده اندلاع حريق في ٣ أحواش بقرية الناهض ببلاد المال، وتمت السيطرة.

ومن المعاينة تبين أنه نتج عن الحريق نفوق بعض الطيور ورأس ماشية وبعض مخلفات خشبية.

وفي ذات السياق اندلع حريق هائل بقرية الكراتية التابعة لمركز قوص في 2 حوش ومنزل، جنوب محافظة قنا.

منزل مدير محافظة قنا جنوب فصل ازمة الخميس وزير محافظ

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وائل لطفي

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