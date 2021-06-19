السبت 19 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«مستقبل وطن» يستضيف وزيرة التضامن في ورشة عمل حوارية

الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج - وزيرة التضامن

يستضيف حزب مستقبل وطن، بعد قليل، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن في ورشة عمل حوارية بمقر الحزب الرئيسي بالتجمع الخامس.

وتستعرض الوزيرة خلال الورشة سياسات وخطط الوزارة خلال الفترة المقبلة.

ويشارك في الندوة عدد من قيادات الحزب ونوابه، أبرزهم المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام، نائب أول رئيس الحزب، وأمانات المحافظات.

وتأتي مشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي، في إطار السياسة التي ينتهجها «مستقبل وطن» في دعم ومساندة المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم، من خلال عرضها على السلطة التنفيذية خلال الفترة الماضية. 

 

مستقبل وطن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورشه عمل المهندس ـأشرف رشاد زعيم الأغلبية

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