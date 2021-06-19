«مستقبل وطن» يستضيف وزيرة التضامن في ورشة عمل حوارية

يستضيف حزب مستقبل وطن، بعد قليل، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن في ورشة عمل حوارية بمقر الحزب الرئيسي بالتجمع الخامس.

وتستعرض الوزيرة خلال الورشة سياسات وخطط الوزارة خلال الفترة المقبلة.

ويشارك في الندوة عدد من قيادات الحزب ونوابه، أبرزهم المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام، نائب أول رئيس الحزب، وأمانات المحافظات.

وتأتي مشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي، في إطار السياسة التي ينتهجها «مستقبل وطن» في دعم ومساندة المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم، من خلال عرضها على السلطة التنفيذية خلال الفترة الماضية.