«تعليم المنيا»: نراجع للمرة الثالثة نتائج الشهادة الإعدادية

النتيجة تُعلن الأسبوع الجاري

قال المهندس محمد فؤاد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا إنه يتم حاليا عمل مراجعات لتصحيح أوراق إجابات طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة للمرة الثالثة على التوالي وذلك حرصا على مصلحة الطلاب مشيرا إلى أن النتيجة النهائية ستظهر خلال الأسبوع الجاري.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلي أن أعمال التصحيح والتي بدأت عقب انتهاء الطلاب من أداء امتحانات الشهادة الاعدادية تتم بمشاركة 4 ألاف معلم و800 موجه مادة دراسية مؤكدا على السرعة والدقة فى الرصد وتطبيق قواعد العدالة لصالح الطلاب موضحا أن التصحيح يتم من خلال ثلاث مقار رئيسية حيث تقسم مقار تقدير الدرجات لثلاث قطاعات ، القطاع الأوسط ومقره مدينة المنيا، القطاع الشمالى ومقره مدينة بنى مزار، القطاع الجنوبى ومقره مدينة ملوى .

وأوضح الرشيدى، توفير كل سبل الراحة للمصححيين ومقدري ومراجعي الدرجات، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من تطهير وتعقيم جميع مقار لجان التصحيح ضد فيروس كورونا حفاظاً على سلامة العاملين فى تصحيح الشهاده الإعدادية.

وشدد وكيل الوزارة على المشاركين بأعمال التصحيح وتقدير الدرجات بضرورة التحلى بالشفافية والمصداقية والدقة أثناء أداء عملهم، من أجل صالح الطلاب للحصول على حقهم كاملًا دون زيادة أو نقصان، مشددا على تذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجه المصلحين .

ومن ناحية أخرى أكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية لم تتلق شكاوى من امتحانات الدبلومات الفنية بقطاعاتها الثلاث والتي بدأت اليوم وسط اجراءات احترازية مشدده واضاف أدى الطلاب اليوم امتحانتهم فى مادة اللغة العربية والأدب موزعين على 197 لجنة بمراكز المحافظة التسع حوالى 57500 طاب وطالبه

وأشار الرشيدى أن عدد طلاب المتقدمين فى امتحانات القطاع الزراعى يبلغ نحو 12600 طالب وطالبه فيما يتقدم نحو 21600 طلب وطالب فى امتحانات القطاع التجارى بينما يتقدم نحو 23500

طالب وطالبة على مستوى المحافظة فى القطاع الصناعى مؤكدا أن الامتحانات جاءت فى مستوى الطالب المتوسط .