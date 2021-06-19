محافظ الغربية يتابع تنفيذ 20 مشروعا بشبراملس وكفر الجزيرة وكفر شاهين

تابع طارق رحمي محافظ الغربية اليوم خلال اجتماعه بمديري المديريات والشركات، وبحضور الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام المساعد، النسب التنفيذية للمشاريع بثلاث قرى تابعة لمركز زفتى في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تابع تنفيذ عدد (٦) مشاريع جاري العمل بها بشبراملس من أصل (١٣) مشروع متنوعة بين (١) مشروع صرف صحي، (٥) مشاريع مياه شرب، (٣) تربية وتعليم، (١) مجمع خدمي، (١) مجمع زراعي، (١) وحدة صحية بالإضافة إلى (١) نقطة إسعاف.

كما تابع المحافظ خلال الاجتماع النسب التنفيذية للمشاريع بكفر شاهين ،حيث بلغ عدد المشاريع بها (٢) مشروع جاري العمل بهم موزعين بين (١) صرف صحي و (١) تربية وتعليم، واخْتُتِمَ الاجتماع بمناقشة النسب التنفيذية لمشاريع قرية كفر الجزيرة والبالغ عددهم ( ٥ ) مشروعات جاري العمل في عدد ( ٤ ) منهم.

وفيما يخص القوافل، تابع المحافظ خطة تنفيذ القوافل وتنوع تخصصاتها بين قوافل (تعليمية، طبية، زراعية وتمكين اقتصادي) ومشاركة الجهات المختلفة والجمعيات الأهلية في تنفيذ وتفعيل هذه القوافل.

وفي سياق آخر، عقد محافظ الغربية ، اليوم ، اجتماعاً مع المزارعين من قرية منشأة الأوقاف لبحث آليات نقلهم إلى الأراضي المخصصة لهم بمحافظة الوادي الجديد ضمن المشروع الرئاسي للجذب السكاني، حيث تم توقيع بروتوكول ينص على تخصيص مساحة ٢٥٠٠ فدان لصالح محافظة الغربية، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.



أكد محافظ الغربية خلال الاجتماع على توفير كافة الخدمات للأسر المنتقلة، حيث تم التنسيق مع محافظة الوادي الجديد لتوفير كافة المرافق والخدمات من الكهرباء، المياه والصرف، مؤكداً على أن اختيار الأراضي وتقسيمها سيكون بجوار الوحدات السكنية لكل مزارع مع توفير مستلزمات عملية الزراعة.



كما أوضح رحمي أن هذه الخطوة تمت دراستها بدقة ليصبح انتقال الأسر أشبه بتكوين مجتمع جديد متكامل يوفر السكن الكريم، حيث تتوفر كافة الخدمات التعليمية والصحية إلي جانب توفير فرص عمل جديدة للمزارعين وأبنائهم، كما الأرض القابلة للتملك بشروط ميسرة.



ومن جانبهم، أشاد النواب بمشروع الجذب في الوادي الجديد والذي يمثل خطوة تعويضية لمزارعي منشأة الأوقاف، مؤكدين للمزارعين على توافر كافة الخدمات التي تشجعهم على بدء حياة جديدة ومجتمع جديد يفتح لهم المجال لتملك هذه الأراضي مستقبلًا بمجرد إظهار جدية العمل في زراعة الأراضي واستصلاحها، كما قدموا الشكر للمحافظ على هذا الجهد المبذول في سبيل تذليل كافة العقبات التي يمكن أن تقابل الأسر المنتقلة، وفي المقابل أكد المحافظ على أنه لن يقبل بانتقالهم الأسر إلا بعد التأكد من تنفيذ كافة الإجراءات التي تكفل حياة كريمة جديدة متكاملة الخدمات تساعد على بناء مجتمع قوي من أفضل المزارعين.