السبت 19 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: الرئيس له دور كبير في تطور العلاقات بين مصر والسعودية

النائب أحمد الالفي
النائب أحمد الالفي

أكد أحمد الألفي عضو لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، موضحا أن الفضل في تطور العلاقات بين الدولتين الكبيرتين يعود إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي عمل منذ بداية حكمه على تعزيز العلاقات المصرية- السعودية بمختلف المجالات.

وأوضح «الألفي» خلال تصريحات له اليوم، أن السنوات الماضية أثبتت صواب الرؤية المصرية في تعزيز سيادة الدولة الوطنية والحفاظ عليها من التفكك، وأهمية نسج علاقات قوية بين كبرى الدول العربية كما هو الحال مع مصر والسعودية.

وأشاد عضو لجنة الشؤون العربية بالتصريحات التي صدرت عن الرئيس السيسي خلال استقباله الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، وتأكيده على ما يجمع مصر والسعودية من علاقات تاريخية راسخة على جميع الأصعدة، وموقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار السعودية الذي يعتير جزءا من الأمن القومي المصري.

وشدد على أن هذه التصريحات الهامة للرئيس السيسي، تؤكد على عمق العلاقات بين الدولتين، ومتانتها وتصديها لمختلف التحديات وهو ما أشادت به مختلف الأوساط السياسية والإعلامية في السعودية، مشيرا إلى أن اعتبار مصر أمن السعودية جزءًا من الأمن القومي المصري يؤكد عمق وقوة العلاقات بين الدولتين.

وأضاف إن الاحترام المتبادل بين القاهرة والرياض وقوة ومتانة علاقاتهما يستفيد منه الشعبين المصري والسعودي ويعود بالخير على الجميع.

وكان قد استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إلى جانب السفير أسامة نقلي، السفير السعودي بالقاهرة، وبندر العامري رئيس مجلس الأعمال المصري-السعودي.

 

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