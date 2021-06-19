رئيس جامعة طنطا: فتح باب التقديم‏ لـ 13 مهمة إدارية شاغرة

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، عن فتح باب التقديم ‏لأعضاء هيئة التدريس العاملين بالجامعة لشغل 13 مهمة إدارية شاغرة بالمراكز الرئيسية والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة.

ضمت قائمة المراكز والوحدات: المدير التنفيذي للتطوير المستدام لقطاع المستشفيات الجامعية، المدير التنفيذي للتطوير المستدام لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، المدير التنفيذي للمركز التنفيذي لتطوير المستدام للعملية التعليمية، المدير التنفيذي للتطوير المستدام للدراسات العليا والبحوث، مدير وحدة المشروعات البحثية ومراكز التميز العلمي، مدير مركز إنتاج المقررات العملية التعليمية، مدير مركز قياس وتقويم العملية التعليمية، مدير وحدة البحوث والتطوير، مدير وحدة الشمول المالي، مدير وحدة تطوير البحث العلمي، مدير وحدة رصد المشكلات المجتمعية، مدير وحدة تطوير المشروعات الهندسية والبنية التحتية، مدير مركز إدارة التعليم.

أشار رئيس جامعة طنطا، أنه تم وضع معايير موضوعية لاختيار الكفاءات بشفافية مطلقة ونزاهة من خلال الإعلان عن أى وظيفة شاغرة وتشكيل لجان لمقابلة المتقدمين واتاحة الفرصة لاختيار الأفضل بعيدًا عن الوساطة والمحسوبية.

وأضاف أنه على الراغبين في التقدم إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF، وبيان حالة معتمد من الجامعة ورؤية المتقدم لتطوير المركز أو الوحدة المتقدم لإدارتها على البريد الإلكترونى التالى: [email protected]

وعلى جانب آخر، أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة نجحت فى تحقيق قفزات غير مسبوقة بالتصنيفات الدولية فى 2021، حيث دخلت لأول مرة فى تصنيف شنغهاى للتخصصات الأكاديمية في مجال العلوم الزراعية والنبات محققة المرتبة 401-500 على مستوى العالم، كما احتلت المركز الـ1010عالميًا والسابع محليًا فى تصنيف "ليدن" الهولندى، حيث نشرت 1119 بحثا من بينها 155 بحثًا فى علوم الحياة والأرض، و436 فى علوم الطب الحيوي والصحة، و432 بحث فى مجال العلوم الفيزيائية والهندسية، كما ظهرت فى تصنيف ال QS بالمركز 1201 دوليًا والخامس محليًا.

أوضح أن الجامعة تنافس بقوة بالتصنيفات الدولية، وأن ما تحقق من قفزات فى ترتيب الجامعة دوليًا هى حصاد لتطوير منظومة البحث العلمى بالجامعة ودعم علماء الجامعة فى النشر الدولى لأبحاثهم فى كبرى المجلات العلمية، حيث تم تم اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها الارتقاء بالمنظومة منها زيادة مكافآت النشر الدولي والاهتمام بالابحاث العلمية التطبيقية التى تخدم المجتمع وتساهم فى دعم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وخدمة الاهداف الوطنية والمشروعات القومية.

وأضاف أنه تم استحداث جوائز قيمة تشجيعاً للبحث العلمي وبما يضمن رفع التصنيف الدولي للجامعة وتقديم كافة التيسيرات للمشاركة في المؤتمرات العلمية الدولية وزيادة أعداد المهمات العلمية، وتوقيع الشراكات البحثية المتميزة على المستويين المحلي والدولي.