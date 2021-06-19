سر غضب نور الشريف من محمود المليجي في أحد الأفلام

يعد احترام وتقدير نجوم الزمن الجميل أهم ما يميز من عاصر تلك الفترة من الفنانين خاصة جيل الشباب في ذلك الوقت الذين أصبحوا نجوما بعدها لعشرات السنوات ومن بينهم الفنان الراحل نور الشريف، الذي تحدث في أحد اللقاءات التلفزيونية عن مدى غضبه حينما شاهد الفنان الراحل محمود المليجي في حالة لم تعجبه ولا يستحقها في أحد الأعمال الفنية المشتركة بينهما.

وقال نور الشريف: «كنت في شبابي أعشق تمثيل أدوار النجم القدير محمود المليجي، واعتبره ممثل نادر الوجود، وهناك ممثل أخر هو صلاح منصور وهما أثنان ممثلين يتفوقوا على العالميين وبقوة وليس هناك ادنى مجاملة، وما حدث أن محمود المليجي بعد فيلم الأرض مع المخرج العالمي يوسف شاهين كان ينتظر بعد الفيلم أن يبعتوله في شغل وقعد في البيت ومحدش كلمه، وانا في ذلك الوقت كنت جديد وشاركته في فيلم اسمه مدينة الصمت انا وهو ونيللي وكنت قريبًا منه وشاركنا معًا في أنتاج الفيلم، وبعدها شارك في بطولة فيلم الأرض وسط كوكبة من النجوم ولم نلتقي منذ ذلك الوقت إلى أن التقينا في فيلم شباب في عاصفة عام 1971، وكان أول إخراج عادل صادق».

وأكمل نور الشريف موضحًا سر غضبه حينما شهد المليجي في أحد مشاهد الفيلم قائلًا: «حينما دخلت الأستوديو وجدت المليجي دون الفانلة ومشهد صدره متدلي للاسفل وهالني المنظر من الفزع، وبعدما انتهي من المشهد دخلت له غرفته وأنا أبكي من الألم نتيجة رؤيتي لذلك المشهد وسألته عن سبب قبوله لذلك الدور وذلك المشهد، فمن الممكن ان يتقبل الفنان إظهار عيوب جسده إذا ما كان الدور يستحق ذلك، وصدمني أكثر رد المليجي حينما قال شوف يا ابني أنا بعد فيلم الأرض قولت أخيرًا سيتصل بي المخرجين والمنتجين يسألونني نفسك تمثل أيه وهو ما لم يحدث وحينما استفسرت علمت أن بعضهم قال المليجي بعد فيلم الأرض هيقرفنا ويرفض أي أدوار تتعرض عليه ويملي شروطه وهو ما حدث أيضا مع الممثل الكبير محمود مرسي، فهناك مرحلة من النجاح الحقيقي أن يصل لدرجة من النضج فيحدث من السوق التجاري اتفاق ضمني علي هذا الفنان بعدم التعامل معاه خشية فرض شروطه نتيجة ما حققه من نضج فني غير معهود».