السبت 19 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الإثنين.. انقطاع المياه عن بعض مناطق الإسكندرية

انقطاع المياة
انقطاع المياة

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن ضعف وانقطاع المياه عن مناطق (الدخيلة – العجمي - الهانوفيل) اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 21/6/2021 في تمام الساعة التاسعة صباحا نظرا لقيامها بأعمال الإحلال والتجديد للخط الناقل للمياه قطر 1000 مم بشارع  ابن الورقاء- الورديان.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن (125) ومن اي محمول (035815700)  الواتس آب  (01210767877)
 

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وائل لطفي

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