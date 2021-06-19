الإثنين.. انقطاع المياه عن بعض مناطق الإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن ضعف وانقطاع المياه عن مناطق (الدخيلة – العجمي - الهانوفيل) اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 21/6/2021 في تمام الساعة التاسعة صباحا نظرا لقيامها بأعمال الإحلال والتجديد للخط الناقل للمياه قطر 1000 مم بشارع ابن الورقاء- الورديان.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن (125) ومن اي محمول (035815700) الواتس آب (01210767877)

