السبت 19 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تخصيص كابينتين بشاطئ ستانلي لصالح جيش الإسكندرية الأبيض

تسليم 2 كابيتة بشاطئ
تسليم 2 كابيتة بشاطئ ستانلي للجيش الابيض

سلم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، عدد 2 كابينة بشاطئ ستانلي مجاناً لصالح جيش الإسكندرية الأبيض وأسرهم، تم تخصيصها لهم تكريماً على جهودهم المبذولة في مواجهة جائحة كورونا المستجد.


جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

 

وقال اللواء الشريف أن الأطباء يبتعدون عن أبنائهم وأهلهم، ويعملون لأكثر من 12 ساعة في اليوم، ويتعاملون مع المصابين مباشرة، ومنهم من أصيب بالعدوى خلال تأدية عمله، ودائماً مستعدين لتلبية نداء الوطن، للدفاع عن صحة أفراد المجتمع.


وأضاف محافظ الإسكندرية أن الجميع شهد التوجيهات والخطوات التي اتخذها رئيس الجمهورية للرعاية الحقيقة والتحسين الفعلي لأحوال الأطباء، والتي لمسها الجميع منذ بداية جائحة كورونا، وذلك لأن الأطباء أظهروا تفانياً وشجاعة في وقت الأزمات، وتكاتفوا من أجل التصدي لجائحة «كورونا»، وتنوعت أدوارهم، لكن تشابهت في الهدف الأسمى، وهو خدمة الوطن بدعم القطاع الصحي، للحد من انتشار الفيروس، لتكون مصر نموذجاً في التصدي للوباء، وقد نـجحوا في ذلك.

 

وكان قد خصص اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، 2كابينة بشاطئ ستانلي، لصالح ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة بالإسكندرية، كما تم تخصيص مساحة من شاطئ المندرة المجاني شرق المحافظة ليكون فى إستقبال ذوى الهمم.


وأشار اللواء جمال رشاد رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف، إلى أنه تنفيذًًا لتوجيهات محافظ الإسكندرية إلى أنه تم إمداد المساحة المخصصة بمقاعد مخصصة لهم بالإضافة إلى ٢ كرسى متحرك احدهما مخصص للإستخدام فى دورة المياه، كما تم إمداد المساحة بسرير خاص للاستلقاء وكذلك  إنشاء رامب للمساعدة فى الوصول حتي مياه البحر.


مؤكدًا أن محافظة الإسكندرية لن تدخر جهدا فى سبيل إسعاد ذوى الهمم وادخال البهجة علي نفوسهم.

تسليم 2 كابيتة بشاطئ ستانلي للجيش الابيض

تسليم 2 كابيتة بشاطئ ستانلي للجيش الابيض
تسليم 2 كابيتة بشاطئ ستانلي للجيش الابيض
تسليم 2 كابيتة بشاطئ ستانلي للجيش الابيض
تسليم 2 كابيتة بشاطئ ستانلي للجيش الابيض
تسليم 2 كابيتة بشاطئ ستانلي للجيش الابيض
تسليم 2 كابيتة بشاطئ ستانلي للجيش الابيض
تسليم 2 كابيتة بشاطئ ستانلي للجيش الابيض
تسليم 2 كابيتة بشاطئ ستانلي للجيش الابيض
تسليم 2 كابيتة بشاطئ ستانلي للجيش الابيض
تسليم 2 كابيتة بشاطئ ستانلي للجيش الابيض
تسليم 2 كابيتة بشاطئ ستانلي للجيش الابيض
تسليم 2 كابيتة بشاطئ ستانلي للجيش الابيض
تسليم 2 كابيتة بشاطئ ستانلي للجيش الابيض
تسليم 2 كابيتة بشاطئ ستانلي للجيش الابيض
تسليم 2 كابيتة بشاطئ ستانلي للجيش الابيض
تسليم 2 كابيتة بشاطئ ستانلي للجيش الابيض
الجيش الأبيض الإسكندرية ستانلى 2كابينة محافظة الاسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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