السبت 19 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصدر: 13 ألف عامل سافروا إلى ليبيا في أقل من شهرين

عمال
عمال

كشف مصدر بارز بمجلس إدارة غرفة شركات إلحاق العمالة بالخارج، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن أن ما يقرب من نحو 13 ألف عامل مصري، سافروا إلى ليبيا في أقل من شهرين، بالتزامن مع التقارب الحكومي بين مصر وليبيا، والاتجاه بين البلدين لتحقيق تكامل اقتصادي.

يأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه الحكومتان المصرية والليبية إلى تنظيم عودة العمالة المصرية إلى ليبيا، للمساهمة مع أشقائهم الليبين لإعادة الإعمار والتنمية، عقب الاتفاقات التى أعلنت عنها القاهرة مع طرابلس بشأن عودة العمالة للعمل داخل ليبيا، عقب الاستقرار الأمني والسياسي  الذي نشهده في الأراضي الليبية  خلال الشهور الأخيرة  في ظل السير في خارطة طريق سياسية قد تسفر عن قيادة جديدة موحدة للبلاد.

وأوضح المصدر، أن شركات إلحاق العمالة لديها ما يقرب من نحو 32 ألف طلب للسفر إلى ليبيا، كاشفًا عن اجتماع مرتقب بين الشركات ووزارة القوى العاملة لاستيفاء بعض شروط السفر وعلى رأسها الاشتراطات الأمنية إلى ليبيا، بالإضافة إلى مناقشة تعديل بعض شروط السفر.

وشدد المصدر على ضرورة الأخذ في الاعتبار ما أسماه بسماسرة تهريب العمال موضحًا أن العاملين في هذا الإتجاه من محافظات المنيا وأسيوط، مشيدًا في الوقت ذاته بالدور الذي تلعبه القوات المسلحة لمنع الهجرة غير الشرعية. 

من جانبها بدأت نحو 14 ألف شركة مصرية متنوعة ما بين شركات مقاولات وتصنيع وشركات شحن وتوريد، في التواصل مع الهيئات الحكومية وهيئات القطاع الخاص في ليبيا، بحسب تصريحات خاصة صادرة عن الإتحاد  الدولي لإعادة إعمار والتنمية، فيما رجحت مصادر أن تصل الشركات المصرية المشاركة بإعادة إعمار ليبيا لنحو 27 ألف شركة بحلول 2022.

غرفة شركات إلحاق العمالة بالخارج عامل مصري ليبيا تكامل اقتصادي عودة العمالة المصرية إلى ليبيا

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وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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