محمد تيسير مطر: تنسيقية الأحزاب لها مكان متميز في المشهد السياسي

أشاد محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأداء جميع الأعضاء بـ«تنسيقية الأحزاب» بمناسبة مرور 3 أعوام علي إنطلاقها في الحياة السياسية.

وقال تيسير مطر: "3 أعوام من بداية عمل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الكيان الذي بدأ كبير وأفخر بالانتماء ليه وأفخر إنه فعلا قدر يغير شكل السياسة في مصر، مكان واحد بيجمع شباب من تيارات مختلفة وأصحاب تجارب متنوعة، عندهم هدف واحد وهو خدمة بلدهم وأهل بلدهم".

وأضاف: “في وقت قليل قدرت التنسيقية إنها يكون ليها مكان متميز في المشهد السياسي المصري، وقدرنا ننال ثقة المواطنين بفضل رؤية ومجهود وسعي دايما للأفضل”.

وتابع : "المسؤولية علينا أكبر وطموحات الناس أكبر، وإن شاء الله نشتغل عشان نكون قد المسؤولية وقد الثقة دي".

3 سنين تنسيقية

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أطلقت فيلمًا وثائقيًا تحت عنوان "3 سنوات من الحلم" يرصد مشوار تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من التأسيس للتمكين، وكيف استطاعت التنسيقية أن تصبح رقما في معادلة صنع القرار في مصر، وكيف يتم إدارة العمل داخلها رغم تنوع التيارات السياسية، وكيف يتم الاستفادة من التنوع لمصلحة الوطن.

ونشرت الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أغنية تحت عنوان: "كيان جديد"، بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب، وجاءت كلمات الأغنية: "احنا كيان مفهوم جديد.. شباب قلوبها من حديد.. عشق بلدها دم ماشي في الوريد".

ونظَّمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونها السياسي، مساء السبت الماضي، بعنوان: "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. ثلاثة أعوام من البناء"، وتتضمن مناقشات الصالون الذى يديره الإعلامي أحمد عبدالصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مراحل تطور التنسيقية من الفكرة إلى التمكين، وتنمية الحياة السياسية والحزبية، وعلاقة الأحزاب.