السبت 19 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وفد من البرلمان يزور شركة النصر للكيماويات الوسيطة 

وفد من البرلمان يزور
وفد من البرلمان يزور شركة النصر

زار وفد من لجنة الدفاع والأمن القومي وأعضاء مجلس النواب شركة النصر للكيماويات الوسيطة بأبي رواش.

وفد من البرلمان يزور شركة النصر 


وألقى رئيس مجلس إدارة الشركة كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام لللقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة في دعم جهود التنمية بالتعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن الشركة يعمل بها أكثر من 4000 عامل من شباب الخريجين فى مختلف التخصصات ومن جميع محافظات الجمهورية، إضافة إلى توفير 20000 فرصة عمل غير مباشرة.

وفد من البرلمان يزور شركة النصر 


كما تفقد أعضاء مجلس النواب شركة النصر للكيماويات الوسيطة أشادوا فيها بدور الشركة في تلبية احتياجات الدولة من الصناعات الإستراتيجية ودعم قطاعات التنمية الإقتصادية والإجتماعية علي أرض مصر .

 

وفد من البرلمان يزور شركة النصر 

رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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