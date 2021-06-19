ننشر جهود «الداخلية» في مكافحة الجريمة بالمحافظات خلال أسبوع (فيديو)

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.. حيث أسفرت الجهود خلال أسبوع، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال الأمن العام

إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") ، ( السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (698) متهم، وبحوزتهم (27 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 12 قطعة سلاح أبيض).

ضبط (31) قضية إتجار بالمواد المخدرة.

تنفيذ (5964) حكم قضائى متنوع.

ضبط (578) قضية متنوعة.

فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة

أسفرت الجهود عن ضبط (458) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط –الجيزة - الغربية – السويس - الدقهلية – القليوبية – الشرقية - كفرالشيخ - المنيا – الشرقية - سوهاج – الأقصر – البحر الأحمر - المنوفية - دمياط – أسوان - الإسماعيلية - بورسعيد)، وبحوزتهم (323 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة) وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (شروع فى قتل - سلاح - مخدرات – سرقة) .

وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط (1258) قطعة سلاح نارى أبرزها (3 جرينوف – 2 رشاش - 128بندقية آلية – 60مسدس – 188بندقية مششخنة وغير مششخنة – 877 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 145خزينة - 1511 قطعة سلاح أبيض)

ضبط (2) ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلهما (3 بنادق "مششخنة وغير مششخنة" – 4 فرد محلى - أجزاء وأدوات التصنيع).

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة

ضبط (4) تشكيلات عصابية، ضموا (11) متهماً، إرتكبوا (9) حوادث سرقة متنوعة.

ضبط (87) قضية أحداث.

كشف غموض (79) حادث متنوع، أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، إنتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (106) متهماً.

فى مجال تنفيذ الأحكام

تم تنفيذ (553752) حكم قضائى.. بإجمالى (44076) متهم ، وذلك على النحو التالى:

(2351) حكم جناية.

(196261) حكم حبس.

(279219) حكم غرامة.

(75921) مخالفة.

فى مجال الأمن الإقتصادى

القضايا التموينية: ضبط (9069 قضية تموينية متنوعة) .. جاءت على النحو التالى:

ضبط (141) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (614 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم (82890 جنيه).

ضبط (19) قضايا مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (229720 لتر) لبيعها فى السوق السوداء.

ضبط (8909) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (1758٫073) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (254) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت (483٫547) طن، وكذا ضبط (121) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (230٫750) طن.

قضايا التيار الكهربائى:

ضبط (82404) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (64٫450٫944) جنيه.

فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة :

ضبط (1771) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها التالى: (162) قضية ضرائب عامة، (349) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (117) قضية فى مجال الجمارك، (18) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (202) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ (618) حكم قضائى، (283) قضية تحرى مدين ولجان فحص ، وكذا ضبط (9) قضايا فى مجال مكافحة جرائم (توظيف الأموال – تهريب جمركى – تهريب معادن نفيسة)، (13) قضية فى مجالات (إختلاس المال العام – إستيلاء على المال العام - إحتيال عبر الإنترنت - غسل أموال - كسب غير مشروع).. بقيمة إجمالية بلغت (2464957128 جنيه) ، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

قضايا النقل والمواصلات:

ضبط (2) تشكيل عصابى ضما (5) متهمين، إرتكبوا (2) واقعة سرقة، وكذا ضبط (1808) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض - أموال عامة – حيازة مواد مخدرة).

قضايا المصنفات :

فى مجال ضبط قضايا المصنفات ضبط (334) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية .. على النحو التالى: (40) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها (عدد من المقاهى والكافتيريات تقوم بعرض مصنفات سمعية وسمعية بصرية عن طريق الشاشات وعرض قنوات فضائية مشفرة بدون تعاقد تجارى- عدد من محال "بلاى ستيشن، إنترنت كافية" تقوم بإستخدام وبيع ونسخ أسطوانات الليزر وبرامج حاسب آلى مقلدة ومنسوخة وبدون ترخيص) وكذا (294) قضية فى مجال جرائم المطبوعات ضبط خلالها (438607) كتب مقلدة ومنسوخة بدون فواتير شراء وبدون تفويضات من أصحاب الحقوق المادية والأدبية ، مطبوعات تجارية ، وحدات معالجة مركزية وزنكات طباعة).

قضايا البيئة والمسطحات المائية :

ضبط (684) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذا ضبط (1225) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (124) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم)، (99) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها ، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام .. وإستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا).