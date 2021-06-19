ختام فعاليات التدريب المشترك «طويق - 2» بالسعودية

اختتمت فعاليات التدريب المشترك "طويق - ٢" والذى تم تنفيذه على مدار عدة أيام بقاعدة الأمير سلطان الجوية بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة عناصر من القوات الجوية وقوات المظلات لكل من مصر والسعودية والإمارات والأردن وسلطنة عمان، فضلاً عن مشاركة البحرين والكويت بصفة مراقب.

وتضمنت المرحلة الختامية للتدريب عدد من الأنشطة التدريبية المختلفة وتنفيذ إسقاط جوى بالمظلات لإمداد القوات المشتركة فى التدريب باحتياجاتها المختلفة من الوقود والذخيرة اللازمة عن طريق الامداد المتوسط والإسقاط الثقيل.

ظهر خلال التدريب مدى ما تتمتع به العناصر المشاركة من قدرة واحترافية عالية فى تنفيذ المهام، بما يعكس مدى ما تمتلكه القوات المسلحة للدول العربية من إمكانيات بشرية وقدرات فنية ومهارية عالية .

يأتى التدريب المشترك "طويق - ٢" تأكيداً على متانة الروابط التى تجمع بين الدول العربية المشتركة فى التدريب وقدرتها على العمل المشترك لدعم جهود الأمن والإستقرار ومواجهة التحديات المشتركة بالمنطقة.

شهد المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة للدول المشتركة فى التدريب.