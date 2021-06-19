تبدأ 7 مساءً.. تأجيل مباراة الأهلي والترجي مجددًا

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، على تأجيل مباراة الترجي والأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لمدة 30 دقيقة أخرى لتبدأ 7 مساء، بعد أحداث شغب جماهير النادي التونسي.

وشهدت مدرجات ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس، تعرض عدد كبير من الجماهير لحالات إغماء بعد قيام الأمن التونسي بإطلاق الغاز المسيل للدموع للسيطرة على شغب جماهير الترجي.

وكانت قوات الأمن التونسية قد قامت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع للسيطرة على شغب جماهير نادي الترجي في المدرجات.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

