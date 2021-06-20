الأحد 20 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعداية بدمياط الإثنين

محافظ دمياط
محافظ دمياط

أكد عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن كنترول الشهادة الإعدادية سيبدأ تلقي قبول التظلمات من نتائج الشهادة الإعدادية يوم الإثنين لمدة ١٥ يوما بمدرسة دمياط الثانوية العسكرية.

وأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية، حيث حصلت مريم إبراهيم عبد العاطي صالح على المركز الأول بمجموع درجات ٢٨٠ درجة، وحصلت إسراء مسعد طه الجوهري على المركز الثاني بمجموع درجات ٢٨٠ درجة، ومريم مصطفى طه الجمل المركز الثالث وآلاء إبراهيم موسى نصار المركز الرابع، وأحمد شلبي الشحات المركز الخامس، ومنة إيهاب عبد المعطي المركز السادس، وهدير سامي عبد العزيز المركز السابع ومنة الله على محمود فرحات المركز الثامن، وأحمد مصطفى صابر المركز التاسع وفاطمة محمد حامد المركز العاشر. 
 

دمياط محافظ دمياط منال عوض الشهادة الاعدادية محافظة دمياط

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