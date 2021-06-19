السبت 19 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش الليبى يغلق الحدود مع الجزائر ويعلنها منطقة عسكرية

الجيش الليبي
الجيش الليبي

أعلنت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، أن القوات المسلحة أغلقت الحدود الليبية الجزائرية وأعلنتها منطقة عسكرية يُمنع التحرك فيها .

الجيش الليبي يطلق عملية عسكرية بالجنوب

وكانت القيادة العامة للقوت المسلحة للجيش الليبي، أعلنت الخميس الماضي، انطلاق عملية عسكرية واسعة في الجنوب الغربي لليبيا ضد تنظيم داعش بعد عملياته الإرهابية الأخيرة في سبها وجبال الهروج .

 

وقال اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي في بيان إن هذه العملية جاءت ردا على تصاعد نشاط العصابات التكفيرية في الجنوب الغربي لليبيا واستهدافهم لمواقع عسكرية بسيارات مفخخة.

 

وأشار البيان إلى أنه تقرر الدفع بوحدات من كتائب المشاة إلى المنطقة لدعم غرفة تحرير الجنوب الغربي في الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي لتعقب الإرهابيين وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة التي تهدد الأمن والاستقرار وتمارس السرقة والتخريب والنهب بأنواعه.

 

ونشر الناطق الرسمي باسم الجيش في بيان آخر مقطع فيديو لانفجار مفخخة خبيثة في إحدى سيارات الدوريات الصحراوية في منطقة الهروج الاثنين الماضي الموافق 14 يونيو  الجاري خلال تتبعها لخلية منفذي هجوم سبها الإنتحاري والتي راح ضحيتها القائد الميداني على محمد عثمان التباوي آمر سرية حماية قاعدة الواو الجوية.

 

القضاء على جماعات الإرهاب

كان اللواء أحمد المسماري أكد في تصريحات صحفية مؤخرا، أنهم يعملون من أجل القضاء على المجموعات الإرهابية في مدينة سبها.

 

‏وحذر المتحدث باسم الجيش الليبي من ذهاب ليبيا إلى مزيد من العمليات التفجيرية والإرهاب مؤكداً الإخوان يحاولون عرقلة إجراء الانتخابات.

 

اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة

وتعقد اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5) غدا اجتماعها الخامس بمقرها الدائم بمدينة سرت، بحضور مندوب عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لمناقشة ملف المرتزقة،  وبحث ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات السابقة بشأن آلية تطبيق وقف إطلاق النار الدائم الذى تم توقيعه بين حكومة الوفاق السابقة وقوات القيادة العامة، في جنيف في 23 أكتوبر 2020.

 

وسيتناول اجتماع اللجنة تقارير عمل اللجان الفرعية الأمنية والشرطية ومسألة نزع الألغام والمخلفات الحربية تمهيدا لفتح الطريق الساحلي بين مدينتي سرت – مصراتة، بجانب بحث ملف إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، ومتابعة مخرجات الاجتماع السابق.

 

ليبيا الجيش الوطني الليبي سبها الجزائر الجيش الليبى

رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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