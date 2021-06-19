«الفلاحين»: مصر تقترب من تقليص الفجوة للمحاصيل الزيتية

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتقليص الفجوة بين إنتاج واستهلاك المحاصيل الزراعية الزيتية، لافتا إلى أن الحكومة تسعى بجدية هذا الموسم لشراء طن ذرة الصفراء بـ4100 جنيه وطن فول الصويا بـ8000 آلاف وطن عباد الشمس بـ8500 جنيه كتفعيل للزراعة التعاقدية.

وأضاف عبدالرحمن، أن مصر تستورد نحو 90% من احتياجتها من منتجات الذرة الصفراء وفول الصويا وعباد الشمس حيث تنتج هذه المحاصيل (الزيت والعلف)، ونستورد كميات تزيد عن 8 ملايين طن سنويا منها فضلا عن زراعة نحو 950 ألف فدان من الذرة الصفراء هذا الموسم، مشيرا إلى أن المزارعين يعانون جراء صعوبة تسويق هذه المحاصيل في الماضي.

وأوضح أن مصر أنتجت نحو 100 ألف طن من فول الصويا من مساحة زراعية تصل إلى 70 ألف فدان فيما نحتاج لنحو 400 ألف طن من فول الصويا محليا.

وأشار عبدالرحمن، إلى أن زراعة عباد الشمس يكون خلال شهر أبريل ويستمر في الأرض لمدة 3 أشهر والمساحة منه وصلت هذا الموسم لنحو 100 ألف فدان، وينتج الفدان في المتوسط 2 طن ليعطي عائدا نحو 17 ألف جنيه طبقا لأسعار التعاقد الجديدة، موضحا أن الفول الصويا يزرع خلال شهر مايو وهو محصول مهم لإنتاج الزيت والعلف.

ولفت نقيب الفلاحين، إلى أنه وبعد إعلان الحكومة جديتها في شراء محصول فول الصويا وعباد الشمس والذرة الصفراء بنظام الزراعة التعاقدية زادت المساحات المنزرعة من هذه المحاصيل، مطالبا المزارعين باتباع الإرشادات الزراعية وعدم القلق من التسويق.

يذكر أن مصر لديها فجوة من المحاصيل الزيتية قد تصل إلى 95% تستوردها من الخارج.