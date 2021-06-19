السبت 19 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الوزراء: قطار «المونوريل» نقلة نوعية بوسائل المواصلات فى مصر

مدبولي
مدبولي

توجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع قطاع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، عقب انتهائه من تفقد أعمال مشروع القطار الكهربائي الخفيف خلال جولته اليوم السبت، يرافقه وزير النقل، ومحافظ القاهرة. 

وأكد رئيس الوزراء أن مشروع قطار "المونوريل"، الذي يجري إدخاله لأول مرة في مصر، سيمُثل نقلة نوعية بوسائل المواصلات في مصر، وسيؤدي إلى تقليل الزحام، وتحقيق التكامل بين وسائل النقل الأخرى.


وخلال الجولة التفقدية، أشار المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى أن "المونوريل" يبلغ طوله 56.5 كم، ويشتمل على 22 محطة، لافتا إلى أنه تم تصنيع القطار الأول واختباره بالكامل، وجار تصنيع القطار الثاني والثالث والرابع، وبلغت نسبة إنجاز أعمال الوحدات المتحركة 26.7%، ومن المخطط توريد قطارين على التوالي خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين.
 

كما تابع رئيس الوزراء، خلال الجولة، أعمال صب الخوازيق والأعمدة وتركيب الكمرات وتفقد عددا من قطاعات ومحطات المشروع، وأشار وزير النقل في هذا الصدد إلى أن كل منطقة يتم إنهاء الأعمال بها يتم إعادتها لما كانت عليه، بل وأفضل، مؤكداً الحرص الكبير على تكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع في الموعد المحدد، لما لهذا المشروع من أهمية كبيرة، حيث إنه سيربط إقليم القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية، وسيسهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى مدينتي القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر، ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية.
 

ولفت وزير النقل إلى أن مشروع "المونوريل" يدخل مصر لأول مرة وسيمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي، مشيرا إلى أن هذه النوعية من وسائل النقل تتسم بأنها سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتعمل على خفض معدلات التلوث البيئي وتخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسة، كما أنها تجذب الركاب لاستخدامها بدلا من السيارات الخاصة.
 

وخلال الجولة، تمت الإشارة إلى أنه من المخطط افتتاح المرحلة الأولى من مونوريل العاصمة الإدارية، والتي تضم بدءا من محطة العاصمة الإدارية الجديدة، وحتى محطة مسجد المشير بطول حوالى 45 كم في نهاية مايو 2022، ثم يعقبه افتتاح المرحلة الثانية من المشروع، بدءا من محطة مسجد المشير حتى محطة الاستاد بطول حوالى  11.5كم في فبراير 2023، حيث إن مشروعى المونوريل (العاصمة الادارية الجديدة والسادس من أكتوبر) يتم تنفيذهما من خلال تحالف يضم شركات: (الستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب)، ويبلغ طول المشروعين 98.5 كم بعدد 34 محطة وسيُسهمان في التنمية المستدامة شرق وغرب القاهرة لتحقيق "رؤية مصر 2030"؛ نظراً للأهمية البالغة لمنظومة النقل، باعتبارها من شرايين التنمية العمرانية والاقتصادية.
 

وفي ختام جولته التفقدية اليوم، أشاد رئيس الوزراء بحجم الأعمال الذي يتم تنفيذه، وبمعدلات الأداء التي تحققت في هذه المشروعات الحيوية حتى الآن، مطالبا باستمرار تكثيف العمل بها؛ حتى يتسنى تشغيلها قريبا، وتقديم خدمة فائقة الجودة للمواطنين.

القطار الكهربائي القطار الكهربائي الخفيف رئيس الوزراء محافظ القاهرة العاصمة الإدارية الجديدة

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كتائب الحنجورى

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