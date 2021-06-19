أرقام من الموزانة الجديدة.. تعرف على استثمارات الحكومة في قطاع التعليم

كشف التقرير العام الأول من مشروع خطة الموازنة العامة للدولة 2021- 2022، استثمارات قطاع التعليم خلال موازنة العام الجديد 2021/ 2022.

وأضاف تقرير موازنة العام الجديد، أنه من المستهدف زيادة إنتاج القطاع بالأسعار الجارية إلى نحو 146.4 مليار جنيه مقابل نحو 123٫3 مليار جنيه خلال عام 20/ 2021 بنسبة نمو 10.7%.

وكشف التقرير أنه على مستوى ناتج قطاع من المستهدف زيادته بعد استبعاد قيمة مستلزمات الإنتاج الوسيطة إلى ۱۳۷٫۷ مليار جنيه بالأسعار الجارية في عام 21/2022، مع توقع أن يصل إلى 124.3 مليار جنيه في عام 20/ 2021.

وتستهدف موازنة العام الجديد في قطاع التعليم قبل الجامعي إتاحة الحكومة الخدمة التعليمية لأكثر من 233 مليون طالب على مستوى الجمهورية، مع إنشاء المدارس المصرية الدولية الحكومية لتقديم خدمة تعليمية متميزة بأسعار مخفضة، ومنافسة للمدارس الدولية الخاصة بإجمالي 17 مدرسة تقوم بتدريس المناهج البريطانية (IG)، ومناهج البكالوريا الدولية (IB).

وتستهدف أيضًا الموازنة في قطاع التعليم الفني زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية من 11 مدرسة إلى 16 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية مع توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم وشركة مصر لتكنولوجيا الصناعات الحيوية وشركة ( HSl) للأنظمة الإلكترونية والتكنولوجيا والمتخصصة في التكنولوجيا التطبيقية في مجال الذكاء الاصطناعي.



كما تستهدف الموازنة الجديدة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي إنشاء ثلاث جامعات حكومية (مطروح/ الوادي الجديد/ الأقصر)، مع إنشاء وافتتاح ثلاث جامعات أهلية دولية جديدة (الملك سلمان، الجلالة، العلمين الدولية)، فضلا عن زيادة عدد الكليات والبرامج الحاصلة على الاعتماد إلى 186 كلية وبرنامجا.