انطلاق الموسم الأخير من مسلسل الرعب «The Walking dead» أغسطس المقبل

ينتظر عشاق المسلسلات العالمية وخاصة فئة الرعب والفانتازيا الموسم الأخير من المسلسل المنتظر "The Walking dead"، وذلك خلال شهر أغسطس المقبل.

وحددت الجهة المنتجة للعمل الدرامي يوم 22 من شهر أغسطس المقبل لتنطلق أولى حلقات الموسم الحادي عشر والأخير بعدما حققت أجزاؤه السابقة نجاح جماهيري كبير ونسب مشاهدات عالية.

وسيتم عرض ثماني حلقات من الموسم الأخير الذي يتألف من 24 حلقة، أما الحلقات الـ16 التالية، من المتوقع أن يتم عرضهم في عام 2022، ويعود هذا الموسم في موعد مبكر عن المواسم السابقة التي كانت تبصر النور في النصف أو آخر أكتوبر.

The Walking dead

تدور أحداث الموسم الأخير حول الصعوبات التي يواجهها السكان في سبيل تحصين المدينة لمنع انهيارها مثل مجتمعات أخرى شهد الناجون على انهيارها في السنين السابقة، بالإضافة إلى توفير الطعام للعدد المتزايد من سكانها بمن فيهم الناجون من اعتداءات الزومبيز من مناطق أخرى وأيضًا ماغي ومجموعتها الجديدة: The Wardens.

The Walking dead

وأفادت التقارير العالمية أن الموسم الأخير سيتضمن أحداثًا شيقة ومثيرة مما يزيد صناع العمل تحمسًا لعرضه حسبما صرح أحد مسئولي العمل قائلًا: "انطلاقًا من الحلقات الست الإضافية للموسم العاشر، والتي ركزت على القصص الصغيرة التي حركتها الشخصيات، نحن متحمسون لإطلاق الموسم الـ11 بشكل أكبر من أي وقت مضى، وستكون المخاطر عالية، المزيد من الزومبي وأطنانًا من الحركة، قصص جديدة مثيرة للاهتمام، مواقع تصوير لم يتم مشاهدتها سابقًا ومجموعتنا معًا في مجتمع واحد للمرة الأولى، في محاولة لإعادة بناء موسم على أساس بعض المقترحات والهمسات".

جدير بالذكر أن مسلسل "The walking Dead" مأخوذ عن Comic Book لروبرت كيركمان ألّفه في عام 2003. وفي عام 2010 انطلق عرض المسلسل بجزئه الأول ومن منّا ينسى بطل العمل أنرو لينكولن بدور ريك غريمز عندما استيقظ في أحد الأيام ليكتشف العالم المروّع بعد حلول نهاية العالم وانطلاق الأحداث المشوقة من تلك اللحظة.