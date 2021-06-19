السبت 19 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

«الإريانى»: سنحاسب ميليشيا الحوثى على جميع جرائمها فى اليمن

معمر الارياني وزير
معمر الارياني وزير خارجية اليمن

أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، ضرورة محاسبة قيادات وأفراد ميليشيا الحوثي المتورطين في الجرائم والانتهاكات، وملاحقتهم في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.

وأشار الإرياني في سلسلة تغريدات على صفحته بموقع تويتر، اليوم السبت، إلى الجرائم والانتهاكات المروعة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بشكل يومي بحق المدنيين في العاصمة المختطفة صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرتها، ووصفها بأنها "فضائع غير مسبوقة في التاريخ اليمني".

وأوضح الإرياني أن هذه الجرائم والانتهاكات تجسد همجية ووحشية ميليشيا الحوثي، وتؤكد أنها لا تختلف في ممارساتها عن باقي التنظيمات الإرهابية.

وأكد وزير الإعلام اليمني أن هذه الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها لن تسقط بالتقادم ولن تمر دون عقاب. وقال إن "المسئولين عنها سواء كانوا قيادات أو أفرادا سيخضعون للمحاسبة، وسيلاحقون في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب".

ولفت الإرياني إلى أن هذه الجرائم والانتهاكات التي تتكرر بشكل يومي تعكس استخفاف ميليشيا الحوثي بأرواح الناس وانتهاجها سياسة الإرهاب المنظم، وتعمدها إذلال ملايين المواطنين في مناطق سيطرتها بهدف تطويعهم وإخضاعهم، واستهتارها بالقوانين والمعاهدات الدولية المنظمة لحقوق الإنسان.

وأرفق وزير الإعلام اليمني، مقطع فيديو لنماذج من جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وفي وقت سابق، أكد الارياني أن الحكومة تستمر في التعاطي الإيجابي مع كافة الجهود التي يقدمها الأشقاء والأصدقاء لتحقيق السلام الشامل والعادل المبني على المرجعيات الثلاث، ونوهت بمبادرة الأشقاء في المملكة العربية السعودية، والتي حظيت بإجماع وتأييد عربي ودولي.

وشدد على حاجة اليمن إلى تضامن عربي كامل وشامل لوقف تدخلات إيران ومشروعها التدميري بالمنطقة، مضيفًا: “عبرت عن الشكر والتقدير للدول الشقيقة التي وقفت معنا”، مثمنًا دور الأشقاء في المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، الذين وقفوا إلى جانبنا في هذه المحنة ولا زالوا يبذلون جهودًا لتحقيق السلام، ودعم اليمنيين في كافة المجالات".

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني اليمن ميليشيا الحوثي إرهاب الحوثي جرائم

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كتائب الحنجورى

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