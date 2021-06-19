«حكاية يوسف إدريس».. مجموعة قصصية جديدة لعمرو العادلي عن دار كيان

صدر حديثًا عن دار كيان المجموعة القصصية "حكاية يوسف إدريس" للروائي والقاص عمرو العادلي، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ52، والتي حددتها هيئة الكتاب في الفترة من 30 يونيو وحتى الـ15 من يوليو المقبل.

أما عن حكاية يوسف إدريس فهي قصة يحاول فيها كاتب شاب أن يستعيد روح يوسف إدريس في كتابة قصته هو، فيختار لحظة ضعف لإدريس، وهي لحظة حقيقية بالفعل في سيرة الكاتب الكبير، إذا أنه توقف عن الكتابة لسنوات، ظن النقاد خلالها أن معينه نضب ولم يعد يستطيع كتابة القصص، فحاوره الكاتب الشاب ودخل ليساعده في كتابة قصة يعود بها إلى جمهوره، وبالفعل نجح الكاتب المبتدئ في جعل الكاتب الكبير يعود إلى الكتابة عن طريقه.

ومن أجواء الكتاب" صوت يناديني. يندمج ويتماهى مع صوتي الذي أحدثكم به الآن، هو نفس الصوت، أسمعه رهيفا وحانيا، قويا وصادما، أكثر وضوحا من ذي قبل، تضطرب أعصابي وأشعر بالخدر، أنا الآن نصف نائم، نصف يقظ، نصف إنسان، بعضي أشياء متناثرة فوق قمم الجبال أو في قاع البحار، وبعضي الآخر يلملم شتاته ويحاول أن يرمم الصورة لتكتمل.

أما عن عمرو العادلي، روائي وقاص مصري من مواليد القاهرة 1970، تخرج في قسم الاجتماع بجامعة عين شمس وباحث في علم اجتماع الأدب، صدرت له العديد من الأعمال، أبرزها مجموعة "حكاية يوسف إدريس" سنة 2012، والتي حصدت جائزة ساويرس في القصة القصيرة فرع كبار الكتّاب لسنة 2016، ورواية "الزيارة" سنة 2014، والتي حصل من خلالها على جائزة الدولة التشجيعية في الآداب لسنة 2016. من أعماله الأخرى روايات "إغواء يوسف" سنة 2011، "كتالوج شندلر" سنة 2013، و"رحلة العائلة غير المقدسة" سنة

2015، المجموعة القصصية عالم فرانشي 2016 رواية اسمي فاطمة 2017 المجموعة القصصية (و) 2017.

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