محافظ الإسكندرية يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وممثلي مؤسسة الأهرام

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، المهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية، والكاتب الصحفى علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، و فكرى عبدالسلام نقيب الصحفيين بالإسكندرية، وأمل الجيار مدير التحرير بمكتب الأهرام بالإسكندرية.

وخلال الاجتماع؛ أكد محافظ الإسكندرية علي دور الصحافة القومية فى تشكيل الرأى العام وإبراز مجهودات الدولة فى المشروعات القومية و توجيه الرأى العام فى مختلف الأنشطة و المجالات الهادفة، بالإضافة إلى دورها الرائد فى التصدى للشائعات المغرضة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأشار «الشريف» إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية يولى اهتماما كبيرا فى تطوير مدينة الإسكندرية، ويتضح ذلك من خلال المشروعات القومية التي تتم علي أرض الإسكندرية.



وأضاف أن المحافظة أعدت تصورا شاملا فى إطار المبادرة الرئاسية الخاصة بالهوية البصرية بمختلف مناطق الإسكندرية وذلك بالتنسيق مع الهيئة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية.



من جانبه؛ أشاد المهندس عبدالصادق الشوربجى بالمجهودات والمشروعات المتنوعة على أرض الإسكندرية التى قريبا ستجعل المدينة تعود لعهدها السابق عروسا للبحر الأبيض المتوسط.

وثمن دور محافظ الإسكندرية فى دعم مؤسسات الدولة خاصة المؤسسات الصحفية للنهوض بها، مقدماً الشكر للمحافظ وقيادات المحافظة على حسن الإستقبال و حل المشكلات بين المحافظة و الوكالات الإعلانية التابعة للمؤسسات الصحفية القومية.

حضر الإجتماع؛ الدكتورة جاكلين عاز نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام للمحافظة، وحسن عبدالمنصف حزين مدير عام وكالة الاهرام للإعلان.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قد أجرى برفقة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، أمس، زيارة رسمية إلي الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث كانت في استقبالهم الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب. وذلك إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة العاملين في ضوء رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

محافظ الإسكندرية ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة

محافظ الإسكندرية ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة

محافظ الإسكندرية ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة