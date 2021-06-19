السبت 19 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حقيقة ظهور شبح مرعب في شوارع الإسماعيلية

شبح الإسماعيلية
شبح الإسماعيلية

كشف مصدر أمني عن حقيقة ما تم تداوله على عدد من صفحات التواصل الاجتماعى تحت عنوان: شبح مرعب في شوارع الإسماعيلية يثير ذعر المواطنين.

وأكد المصدر أن حقيقة الأمر تتمثل فى قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية؛ باستئجار محل كائن بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية لممارسة نشاط بيع الهدايا والتحف، وقيامه بتصميم مجسم خشبي مغطى بالأسمنت ووضع عليه قطعة قماش، وذلك لاستكماله لوضعه داخل المحل كدعاية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

مصدر أمني صفحات التواصل الاجتماعي شبح مرعب شوارع الإسماعيلية ذعر المواطنين

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