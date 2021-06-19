إيقاف بناء مخالف ورفع 30 طن مخلفات بقرية صفط الخمار بالمنيا

أوقفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا أعمال بناء مخالف بدون ترخيص وقامت بالتحفظ علي الأدوات المستخدمة ومعدات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين كما قامت برفع 30 طن مخلفات وقمامة بقرية صفط الخمار.

قال علي ظريف رئيس الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار إن الوحدة المحلية بالقرية تمكنت اليوم من ايقاف اعمال مخالفة بناء بدون ترخيص مع اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالف فضلا عن التحفظ علي معدات البناء والادوات المستخدمة وذلك تنفيذ لتوجيهات العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا بالتعامل بكل حزم مع اي تعدي علي الاراضي الزراعية او املاك الدولة او البناء العشوائيه بدون ترخيص.مؤكدا ان توجيهاتة لرؤساء القري والاحياء ان سرعة رصد المخالفة يمكن من سهولة التعامل معها وازالتها بسهولة مع عدم اغفال الجانب القانوني في اتخاذه وسيلة لردع المخالفين .

وأضاف ظريف أن قسم التنظيم يقوم بمواصلة العمل من خلال تسيير ورديات علي مدار اليوم لرصد والتعامل معها مشيرا إلي ان جميع. الاقسام تعمل في إطار بذل المجهود لارضاء المواطن وتنفيذ التكليفات.حيث تمكن قسم البيئه بالقرية اليوم من رفع 30 طن مخلفات من علي جانبي ترعة سري ومن منطقة السوق وامام المستشفي حفاظا علي البيئه نظيفة وشوارع ذات مظهر حضاري ومجالسة لانتشار الامراض المعدية كفيروس كورونا

وأكد العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مرلاكز ومدينة المنيا أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة التصدي لكافة أشكال التعدي بالبناء المخالف العشوائي بدون ترخيص وإتخاذ الإجراءات القانونية بكل صرامة وحزم علي جميع المخالفين بدون أية أستثناءات مع تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة من الشوارع ومداخل القري لتوفير بيئة صحية جيدة خالية من الأمراض والأوبئة خاصة فيروس كورنا المستجد وللحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة والقري.

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