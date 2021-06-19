السبت 19 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

دراسة تكشف وجود ارتباط بيولوجي بين تناول اللحوم الحمراء وسرطان القولون

اللحوم الحمراء
اللحوم الحمراء

كشفت دراسة علمية جديدة عن وجود ارتباط بيولوجي بين تناول اللحوم الحمراء والإصابة بسرطان القولون.
ونجحت الدراسة - التي نُشرت في مجلة (كانسر ديسكوفري) العلمية - في تحديد الأضرار اللاحقة بالحمض النووي نتيجة اتباع نظام غذائي باللحوم الحمراء.
وأكدت نتائج الدراسة أن هذا النوع من اللحوم مُسرطِن فعليا، الأمر الذي يفتح الطريق أمام الكشف المبكر عن المرض وتطوير علاجات جديدة له.
وكشفت التحاليل المخبرية عن نوع من التحور في الحمض النووي يسمى "الألكلة"، يسبق الإصابة بسرطان القولون، عند الأشخاص الذين يحرصون على تناول اللحوم الحمراء.
وقال أخصائي الأورام في معهد (دانا فاربر) للسرطان ماريوس جياناكيس - حسب وكالة (سبوتنيك) الروسية - إن نتائج الدراسة لا تعني الامتناع بشكل كلي عن تناول اللحوم الحمراء.. وأوصى بالاعتدال في تناول اللحوم الحمراء واتباع نظام غذائي متوازن.

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وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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