الأمن التونسي يطلق «الغاز» على جمهور الترجي.. واختناق لاعبي الأهلي (صور)

قام الأمن التونسي بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع داخل ملعب حمادي العقربي برادس للسيطرة علي شغب جماهير الترجي التونسي في مدرجات الملعب وذلك قبل انطلاق مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا.

وغادر لاعبو الأهلي ملعب حمادي العقربي برادس بسبب تعرضهم للاختناق وعدم قدرتهم على التنفس. ويبحث الجهاز الطبي للفريق عن حلول لعلاج عمليات الاختناق التي أصابت اللاعبين لعدم التأثير عليهم فى المباراة.

ويلتقي الأهلي نظيره الترجي التونسي فى السادسة مساء اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» للجنوب إفريقى فيكتور جوميز إدارة لقاء الأهلى والترجى بينما يكون الزامبى جانى سيكازوى حكما لتقنية الفيديو VAR.

تأهل الأهلى لهذا الدور بعد تخطى عقبة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، فيما تأهل الترجي على شباب بلوزداد الجزائري بعدما احتكم الفريقان لركلات الترجيح.



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