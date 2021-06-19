معهد الهند للعلوم الطبية يطالب بالعمل بقوة لمنع موجة كبيرة لكورونا

حذر مدير معهد الهند للعلوم الطبية رانديب جوليريا، اليوم السبت من الموجة الثالثة من فيروس كورونا، قائلا "إنه يمكن أن يضرب البلاد خلال من ست إلى ثماني أسابيع المقبلة، ونحتاج إلى العمل بقوة لمنع موجة كبيرة أخرى".

وشدد جوليريا- بحسب صحيفة (هندوستان تايمز)- على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية المناسب لمواجهة الحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بارتداء أقنعة الوجه ومعايير التباعد الاجتماعي وكذلك الإسراع في تطعيم أكبر عدد من السكان، مقترحا وضع استراتيجية مراقبة صارمة في البؤر الساخنة لفيروس كورونا وعمليات الإغلاق في حالة حدوث أي زيادة كبيرة.

وفيما يتعلق بإجراءات الإغلاق كوسيلة للسيطرة على تفشي المرض، قال جوليريا "الإغلاق على المستوى المحلي لا يمكن أن يكون حلا؛ لأنه يؤثر سلبيا على الاقتصاد الذي لا يزال يعاني من تأثير القيود السابقة".

ونفى جوليريا التقارير المتعددة التي تدعي أن الموجة الثالثة قد تضع الأطفال في فئة الضعفاء، قائلا "حتى الآن، لا يوجد دليل يشير إلى ذلك".

وسجلت الهند 60 ألفا و753 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 29 مليونا و823 ألفا و546 شخصا فيما سجل 1647 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 385 ألفا و173 حالة.