«صحة الشرقية»: تابعنا تطبيق تدابير الوقاية خلال امتحانات الدبلومات الفنية

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه قد تم المتابعة المكثفة لجميع المدارس بالمحافظة، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها، أثناء أداء إمتحانات أخر العام الدراسي للشهادة الثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية، والتى بدأت اليوم، و ذلك حفاظا على الصحة العامة للطلاب، بمحافظة الشرقية.

حبث قامت إدارة السن المدرسي، وإدارة صحة البيئة والفرق الطبية بالإدارات الصحية بمحافظة الشرقية، بمتابعة كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية بمدارس المحافظة، والتأكد من إرتداء الطلاب والمراقبين علي الإمتحانات باللجان للكمامات، والتأكد من توافر التهوية والإضاءة الجيدة بالفصول، ومن النظافة العامة بها، وبدورات المياه، وتوافر المطهرات والصابون علي الأحواض، ونظافة البيئة المحيطة بالمدارس، وتوافر سلات لجمع القمامة، والتخلص الأمن منها، وعدم وجود أي مخلفات أو تراكمات للقمامة بجوار المدارس، والتأكد من كافة الاستعدادات لتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والإحترازية أثناء إجراء الإمتحانات بمدارس المحافظة، بجانب المرور علي خزانات المياه بالمدارس، للتأكد من فصل المستعمل منها في أعمال الدفاع المدني والحرائق أو الأغراض الأخري عن شبكة مياه الشرب، والتأكد من سلامة المرافق بجميع المدارس من مياه الشرب والكهرباء ووصلات الصرف الصحي وغيرها.

كما قامت إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والفرق التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة، بالإستمرار في مواصلة أعمال التطهير اليومي المكثف، بكافة المدارس والمعاهد الأزهرية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالشرقية ومديرية الأوقاف، منذ بداية الإمتحانات الإسبوع الماضي، وتم تطهير وتعقيم جميع الفصول واللجان بالمدارس، وتطهير الأسطح بالكلور بالنسب المحددة وفقاً لتعليمات وزارة الصحة والسكان.

وأكد الدكتور هشام مسعود علي إستمرار العمل المكثف لمتابعة الإجراءات الصحية والوقائية، حتي نهاية فترة الامتحانات، مقدماً الشكر لمدير عام الطب الوقائي، ومدير عام مكافحة الأمراض المتوطنة، ومديري إدارات السن المدرسي، وصحة البيئة، ومكافحة ناقلات الأمراض بالمديرية، ومديري الإدارات الصحية، وجميع المشاركين في هذا العمل نظراً للجهود المكثفة المبذولة للحفاظ علي صحة أبنائنا الطلاب بالمحافظة.