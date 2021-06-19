السبت 19 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة الشرقية»: تابعنا تطبيق تدابير الوقاية خلال امتحانات الدبلومات الفنية

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه قد تم المتابعة المكثفة لجميع المدارس بالمحافظة، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها، أثناء أداء إمتحانات أخر العام الدراسي للشهادة الثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية، والتى بدأت اليوم، و ذلك حفاظا على الصحة العامة للطلاب، بمحافظة الشرقية.

 

حبث قامت إدارة السن المدرسي، وإدارة صحة البيئة والفرق الطبية بالإدارات الصحية بمحافظة الشرقية، بمتابعة كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية بمدارس المحافظة، والتأكد من إرتداء الطلاب والمراقبين علي الإمتحانات باللجان للكمامات، والتأكد من توافر التهوية والإضاءة الجيدة بالفصول، ومن النظافة العامة بها، وبدورات المياه، وتوافر المطهرات والصابون علي الأحواض، ونظافة البيئة المحيطة بالمدارس، وتوافر سلات لجمع القمامة، والتخلص الأمن منها، وعدم وجود أي مخلفات أو تراكمات للقمامة بجوار المدارس، والتأكد من كافة الاستعدادات لتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والإحترازية أثناء إجراء الإمتحانات بمدارس المحافظة، بجانب المرور علي خزانات المياه بالمدارس، للتأكد من فصل المستعمل منها في أعمال الدفاع المدني والحرائق أو الأغراض الأخري عن شبكة مياه الشرب، والتأكد من سلامة المرافق بجميع المدارس من مياه الشرب والكهرباء ووصلات الصرف الصحي وغيرها.

 

كما قامت إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والفرق التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة، بالإستمرار في مواصلة أعمال التطهير اليومي المكثف، بكافة المدارس والمعاهد الأزهرية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالشرقية ومديرية الأوقاف، منذ بداية الإمتحانات الإسبوع الماضي، وتم تطهير وتعقيم جميع الفصول واللجان بالمدارس، وتطهير الأسطح بالكلور بالنسب المحددة وفقاً لتعليمات وزارة الصحة والسكان.

 

وأكد الدكتور هشام مسعود علي إستمرار العمل المكثف لمتابعة الإجراءات الصحية والوقائية، حتي نهاية فترة الامتحانات، مقدماً الشكر لمدير عام الطب الوقائي، ومدير عام مكافحة الأمراض المتوطنة، ومديري إدارات السن المدرسي، وصحة البيئة، ومكافحة ناقلات الأمراض بالمديرية، ومديري الإدارات الصحية، وجميع المشاركين في هذا العمل نظراً للجهود المكثفة المبذولة للحفاظ علي صحة أبنائنا الطلاب بالمحافظة.

طلاب المرور مدارس العام الدراسي اجراءات وزارة الصحة امتحانات

رئيس التحرير

وائل لطفي

واجب مصر

الأكثر قراءة

وزير الخارجية: هناك دعم عربى لمصر فى موقفها بقضية سد النهضة

نتائج الطلاب بالرقم القومى 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 فى المحافظات على الدستور

«أفشة على الدكة».. تشكيل الأهلي الرسمي أمام الترجى

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات برابط مباشر

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 القليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بينيت.. «فخ 67» وفخاخ نتنياهو

عبدالوهاب داود

تسييس «قطة الأوبرا»

مؤمن المحمدي

الكواليتى والمردود

بسنت حسن

أنت تستطيع

د.كريمة الحفناوى

قمة مجموعة السبع الصناعية

محمد عبدالعزيز

اكفروا بشيوخكم وتمسكوا بدينكم

أسامة الأزهري

جريمة الإخوان فى حق داعية عظيم

ثروت الخرباوي

رجائى عطية وحكاياته بين الحقيقة والخيال

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

نزاع بين بينيت ونتانياهو حول المنزل الرسمي

حالات اختناق جراء مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى جنين

سارة شريف يكتب: معارك بينيت