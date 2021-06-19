السبت 19 يونيو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

هيئة الكتاب تطرح «الإعلام الوثائقي وحقوق الإنسان» فى معرض القاهرة

دينا محسن
دينا محسن

تطرح الهيئة المصرية العامة للكتاب، كتاب "الإعلام الوثائقى وقضايا حقوق الإنسان" للكاتبة والصحفية الدكتورة دينا محسن، خلال فترة معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الثانية والخمسين، المقرر لها من 30 يونيو حتى 15 يوليو 2021، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "في القراءة حياة".

يناقش الكتاب أبرز ملامح الإنتاج الوثائقى العربى فى الفترة الزمنية من العام ٢٠٠٩ وحتى العام ٢٠١٤، ومدى التعمق والإسهاب فى تناول قضايا حقوق الإنسان فى هذا الكم المنتج، وكيفية معالجتها إعلاميًا.

الإعلام الوثائقي وحقوق الإنسان

واهتمت هيئة الكتاب بإصدار هذا المؤلف فى ظل متغيرات محلية وإقليمية وعالمية، حيث تسعى العديد من وسائل الإعلام الأجنبية إلى صناعة محتوى إعلامى وثائقى يرصد قضايا حقوق الإنسان فى الوطن العربى، إضافة إلى وجود إنتاج عربى هزيل، وعدم اهتمام بعض الدول بتسليط الضوء على القضايا الداخلية الحساسة، مما يجعل وسائل إعلامية أخرى تتناولها لتخلق منها قصصًا خبرية، وتقوم باختيارها دون غيرها وتسليط الضوء عليها بعد تشويهها.

تقول المؤلفة الدكتورة دينا محسن: "كانت هناك ضرورة فى ظل وجود قنوات عربية متخصصة فى الإنتاج الوثائقى، لتحليل مضمونها كمًا وكيفًا لمعرفة أطر معالجة قضايا حقوق الإنسان بها، وتأثير هذا التناول على المشاهد العربى، خاصة الشباب، فيما يخص إدراكه ووجدانه تجاه تلك القضايا، وبالتبعية تجاه الأنظمة السياسية الحاكمة لتلك الدول".

المؤلفة دينا محسن لها العديد من المقالات الأكاديمية والسياسية، ويعتبر هذا الإصدار هو الإصدار الثالث لها، بعد صدور عملين أدبيين (مجموعة قصصية ورواية) عن دار المعارف، وهى حاصلة على درجة الدكتوراه فى الإعلام السياسي بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وعضو اتحاد كتاب مصر، وتعمل كصحفية بجريدة الأهالي.

جدير بالذكر أن المعرض هذا العام يشهد إجراءات استثنائية في أعداد الجمهور الزائر، ودخوله إلى أرض المعارض، لحمايتهم من فيروس كورونا، حيث إنه من المقرر ألا يتخطى عدد الزوار يوميًا الـ50 ألف زائر أو أقل من ذلك منعًا للتكدس والازدحام داخل صالات العرض، بالتزامن مع الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد.

ويقام المعرض هذا العام بدون دولة ضيف شرف، أو شخصية، حيث إن دولة اليونان التي كان مقررًا لها أن تكون ضيف شرف الدولة الحالية اعتذرت عن ذلك لظروف خاصة بها مرتبطة بفيروس كورونا، وتم إرجاء اللقب إلى العام المقبل، كما أنه تم إرجاء شخصية يحيى حقي للدورة الجديدة أيضًا حتى تتمكن هيئة الكتاب من إقامة أنشطة وفعاليات تليق باسمه.

الهيئة المصرية العامة للكتاب الإعلام الوثائقي وقضايا حقوق الإنسان الدكتورة دينا محسن معرض القاهره الدولي للكتاب معرض الكتاب 2021

رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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