الأردن: 311 إصابة بكورونا.. والإجمالي يصل 745 ألفًا و667 حالة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 311 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في الأردن إلى 745 ألفًا و667 حالة.

وأفادت الصحة الأردنية- في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم السبت- بأنه جرى تسجيل 9 وفيات؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة بالفيروس إلى 9647 حالة، موضحة أن إجمالي حالات الشفاء بلغت 729 ألفًا و368 حالة.

كورونا حول العالم

كشف أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح يوم السبت، عن أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين وأكثر من 867 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الإجمالية 178 مليونًا وما يزيد على 607 آلاف إصابة، تعافى منهم 163 مليونًا وما يقارب من 132 ألف مصاب.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليمًا ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الجمعة 401 ألف و99 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8,523 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي سجلت يوم أمس الجمعة أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: البرازيل (2,449 وفاة)، والهند (1,269 وفاة)، وكولومبيا (590 وفاة)، والأرجنتين (458 وفاة)، وروسيا (453 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميًا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، البرازيل (98,135 إصابة)، والهند (60,800 إصابة)، وكولومبيا (28,790 إصابة)، والأرجنتين (20,363 إصابة)، وروسيا (17,262 إصابة).