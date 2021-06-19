الكنائس الكاثوليكية والغربية بمصر تحتفل بذكرى يهوذا

تحتفل الكنائس الكاثوليكية بمصر بمختلف مذاهبها اللاتينية والقبطية والكلدانية والرومية والمارونية والسريانية، بالعديد من المناسبات اليوم.

الكنيسة اللاتينية

تحتفل الكنيسة اللاتينية الكاثوليكية في مصر برئاسة المطران الأنبا كلاوديو لوراتي، بحلول السبت الحادي عشر من زمن السنة، كما تحتفل ايضًا بتذكار وعيد القدّيس رموالدس الأبَّا، وهو ولد في مدينة رافينا (ايطاليا) في أواسط القرن العاشر. سلك الحياة النسكية وظلَّ يتجوَّل سنوات عديدة، يبحث عن العزلة ويـبني أديرة صغيرة.

حاول إصلاح الحياة الرهبانية التي دبَّ فيها الاهمال والتهاون في ذلك العصر، وسعى في بلوغ الكمال عن طريق ممارسة الفضيلة. توفي عام 1027.

الكنيسة القبطية الكاثوليكية

بينما تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة البطريرك الانبا ابراهيم اسحق، بحلول السبت السابع من فترة الخمسين المقدسة، هذا بالإضافة إلى تذكار شهادة القدّيس يهوذا أحد السبعين رسولا، وهو القديس يهوذا كاتب إحدى رسائل الكاثوليكيون بين كتابات العهد الجديد بالانجيل، أخو القديس يعقوب، اللذان يسميا كنسيا ب،"بوا نرجس" أي ابني الرعد، وهو غير يهوذا التلميذ الخائن الذي باع المسيح بمبلغ قدره 30 قطعة من الفضة لليهود بحسب العقيدة المسيحية.

الكنيسة الكلدانية

من جانبها، تحتفل الكنيسة الكلدانية العراقية في مصر، برئاسة الاب بولس ساتي، المدبر البطريركي للكنيسة الكلدانية بمصر، بحلول السبت الرابع من فترة صوم الاباء الرسل، وهو الصوم المقرر ان تبداه الكنيسة القبطية الارثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يوم الاثنين المقبل.

كنيسة الروم الملكيين

ويرأس الانبا جورج بكر، احتفالات كنيسة الروم الملكيين بحلول السبت الرابع بعد عيد العنصرة، اي عيد حلول الروح القدس، الذي تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية به غدصا الاحد، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وعلى غرار الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل كذلك كنيسة الروم الملكيين في مصر، بعيد القديس يهوذا وقالت الكنيسة:"إنه هو اخو يعقوب ابن حلفى. والقدّيس متى يدعوه " لبَّاوس الملقَّب تدّاوس". كان نسيب الرب بحسب الجسد. وهو مؤلف الرسالة المعروفة باسمه، وهي آخر الرسائل الجامعة، وقد وجّهها إلى يهود الشتات بعد كارثة السنة السبعين وسقوط أورشليم، في عهد الإمبراطور فسبسيانوس".

الكنيسة المارونية

بالاضافة الى ذلك تحتفل الكنيسة المارونية بمصر، برئاسة المطران الانبا جورج شيحان، بعيد القديس يهوذا، مثل الكنيستين الروم الملكيين والقبطية الكاثوليكية، وقالت الكنيسة إنه يحمل أسماء أخرى مثل مار يهوّذا أو تدّاوس أو لابي الرسول,، واضافت:" هو يهوذا غير الإسخريوطيّ، من الرسل الاثني عشر، وأخو يعقوب الصغير أسقف أورشليم، وسمعان ويوسى الذين هُم من أقارب يسوع. بعد القيامة والصعود وحلول الروح راح يبشّر بالمسيح في أورشليم واليهوديّة ثمّ انطلق إلى بلاد ما بين النهرين حيث التقى سمعانَ القانَويّ الرسول فبشّرا معًا. توجّه إلى البلاد العربيّة وأرمينيا وردّ الكثيرين إلى الإيمان فقبض عليه الوثنيّون وشدّوه إلى خشبةٍ ورموه بالسهام إلى أن فاضت روحه الطاهرة. فنال إكليل الشهادة سنة 78م.

الكنيسة السريانية

الكنيسة السريانية الكاثوليكية بمصر، برئاسة مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، تحتفل على غرار الكنائس الكاثوليكية الاخرى المارونية والروم الملكيني والقبطية بعيد ماريهوذا، وقالت الكنيسة انه يلقب بـ" أخي الرب"