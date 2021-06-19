السبت 19 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خبير بريطانى: المملكة المتحدة تتعرض لموجة ثالثة من كورونا

كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا

أكدت اللجنة المشتركة للتلقيح والمناعة في بريطانيا، اليوم السبت أن البلاد تمر حاليا بالموجة الثالثة من جائحة الفيروس التاجي "كوفيد- 19" مع تسارع برنامج اللقاح لتجاوز انتشار سلالة دلتا المتحورة من كورونا في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وقال عضو اللجنة البروفيسور آدم فين، بحسب ما أوردته صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني: إن "الموجة الثالثة من جائحة فيروس كورونا جارية بالتأكيد، إنها ترتفع ربما يمكننا أن نكون متفائلين بعض الشيء أنها لن ترتفع بشكل أسرع لكنها مع ذلك تتصاعد لذا فإن هذه الموجة الثالثة جارية بالتأكيد".

وطالب كبار السن بشكل خاص الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح نظرا لسرعة انتشار سلالة دلتا المتحورة من الفيروس.

وأضاف أن اللجنة المشتركة للتلقيح والمناعة تدرس حاليا هل سيتم تلقيح الأطفال ضد فيروس كورونا أم لا لكن من الواضح الآن أنه يجب تلقيح الشباب وجعلهم من الأولويات للحصول على اللقاح.

يأتي ذلك بعد أن أبلغت هيئة الصحة العامة في إنجلترا عن ارتفاع بنسبة 79% في عدد حالات سلالة دلتا التي تم تحديدها لأول مرة في الهند في أسبوع واحد فقط تضاعفت حالات المستشفيات تقريبًا.

إعطاء 73.4 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لـ"كورونا"

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت، أنه تم إعطاء 73.4 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ443 ألفًا و639 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرًا واحدًا لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا قبل نحو 26 أسبوعًا.

وأفادت البيانات بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا وصل إلى 63. 4 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 128 ألفًا و220 حالة حتى الآن. 

وسجلت بريطانيا أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل عام و20 أسبوعًا.

المملكة المتحدة كورونا لندن بريطانيا الفيروس التاجي

رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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